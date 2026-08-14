El truc viral amb una bossa de plàstic per col·locar el mòbil al cotxe durant els viatges

Les vacances són sinònim de desplaçaments llargs en cotxe, tren o avió per arribar a destinacions noves o retrobar-se amb familiars i amics. En els trajectes per carretera, però, les hores poden fer-se especialment llargues per als passatgers dels seients del darrere.
Mentre els ocupants dels seients davanters parlen, escolten música o gaudeixen del paisatge, els qui viatgen al darrere han de buscar alternatives per entretenir-se. Una opció casolana que circula per internet consisteix a convertir una bossa de plàstic transparent en un suport per al telèfon mòbil.
Per a què serveix una bossa de plàstic al cotxe?
La idea és utilitzar una bossa o un envàs de plàstic transparent com a suport per poder veure el mòbil sense haver-lo de sostenir durant tot el trajecte. El sistema permet tenir la pantalla davant del passatger i deixar les mans lliures. Per fer-ho, cal retirar temporalment el reposacaps del seient davanter i aprofitar les dues barres metàl·liques que el subjecten.
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La bossa es col·loca sobre aquestes barres i es fan dues perforacions perquè quedi fixada. Un cop es torna a col·locar el reposacaps, la bossa queda subjecta i pot actuar com una mena de butxaca transparent per al telèfon. El plàstic transparent permet manipular la pantalla sense haver de treure el dispositiu. A més, la bossa es pot obrir fàcilment per introduir-hi o retirar-ne el mòbil.
Ara bé, el sistema té alguns inconvenients. La llum del sol pot reflectir-se sobre el plàstic i dificultar la visió de la pantalla, especialment en determinats angles. També és important que qualsevol accessori col·locat al reposacaps no interfereixi amb el seu funcionament ni comprometi la seguretat dels ocupants.
També es pot fer amb altres materials
Aquesta idea no es limita a les bosses de congelació. A casa és habitual tenir altres recipients o fundes de plàstic transparents que poden complir una funció similar, sempre que siguin prou grans i resistents per subjectar el dispositiu. Una carpeta de plàstic o una funda transparent, per exemple, també es pot adaptar per crear un espai on col·locar-hi el mòbil o fins i tot una tauleta. Si cal més subjecció, es poden utilitzar elements com pinces o llaços per fixar-la a les barres del reposacaps.
En qualsevol cas, es tracta d’un truc casolà pensat per als passatgers, no per al conductor. El mòbil no s’ha de manipular mentre es condueix i qualsevol sistema que es col·loqui al vehicle ha de permetre mantenir intactes els elements de seguretat del seient.