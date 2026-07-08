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El truc per refrescar el cotxe en trenta segons sense utilitzar l'aire condicionat

Coses de casa

Aquest mètode japonès permet modificar la pressió interna del vehicle amb un gest ràpid i senzill

  • Entrar al cotxe després que hagi estat hores exposat al sol és una de les situacions més desagradables de l'estiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 08 de juliol de 2026 a les 08:53
Actualitzat el 08 de juliol de 2026 a les 08:57

L'estiu és, per a molts, la millor època de l'any. Tot i això, aquesta ve acompanyada d'un factor desagradable que sovint condiciona els plans i obliga a buscar alternatives: la calor. Una de les pitjors sensacions, en aquest sentit, és entrar al cotxe després que hagi estat exposat al sol durant hores i intentar no cremar-se en posar les mans al volant. Un dels gestos més habituals és obrir totes les finestres o portes alhora i posar l'aire condicionat al màxim tan bon punt s'entra al cotxe. Existeix un truc, però, que permet refrescar l'interior del vehicle en pocs segons sense consumir combustible ni utilitzar l'aire condicionat.

El procediment és molt simple. En primer lloc, cal abaixar només una de les finestres del cotxe, mentre que les altres tres s'han de mantenir completament tancades. Tot seguit, s'ha d'anar a la porta situada al costat oposat de la finestra oberta i obrir-la i tancar-la diversos cops de manera seguida.

Es tracta d'una tècnica japonesa que permet modificar la pressió interna del vehicle. En concret, aquest moviment provoca el següent efecte: en obrir i tancar la porta repetidament, l'aire calent és empès cap a l'exterior a través de la finestra oberta, mentre que s'introdueix aire més fresc de fora. És l'efecte semblant al d'una manxa, que renova ràpidament l'aire d'un habitacle.

Mig minut

El temps exacte necessari perquè aquest mètode faci efecte és mig minut. Aquest mètode popularitzat al Japó pot reduir la temperatura interior del cotxe fins a uns deu graus, fet que fa més suportable entrar al vehicle -sobretot després d'una llarga estona exposat al sol-. Tot i que no substitueix l'aire condicionat durant la conducció, aquest gest senzill permet expulsar ràpidament l'aire acumulat abans d'engegar el vehicle i fer que els primers minuts al volant siguin molt més suportables.

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