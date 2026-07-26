Les millors marques de llaunes de tonyina del supermercat, segons l'OCU

La tonyina en llauna és un dels productes més comprats del supermercat. És econòmica, fàcil de conservar i molt versàtil a la cuina, però no totes les conserves ofereixen la mateixa qualitat. Per això, fa uns mesos l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va elaborar un rànquing després d'analitzar 32 marques de tonyina disponibles als supermercats espanyols.
L'estudi va comprovar que totes les conserves complien la normativa europea pel que fa a la presència de mercuri, de manera que els nivells detectats eren segurs per al consum. Tot i això, l'OCU també va tenir en compte altres aspectes, com ara el contingut de sal, la qualitat del peix, el sabor i la informació de l'etiquetatge. Segons aquests criteris, només dues marques van obtenir una valoració prou alta per destacar entre la resta.
La millor classificada va ser Sal de Plata, d'Aldi, amb 86 punts sobre 100, gràcies a la qualitat del peix i a un etiquetatge clar i complet. Just al darrere es va situar la tonyina d'Hacendado, la marca blanca de Mercadona, amb 85 punts, també ben valorada per la qualitat del producte i la transparència de la informació.
Les tres conserves amb pitjor puntuació
El mateix rànquing també identificava les tres llaunes que obtenien les pitjors qualificacions. Tot i complir la normativa i ser aptes per al consum, van perdre punts per l'excés de sal, la qualitat del peix o els resultats del tast.
- Conservas Ortiz (AOVE Eco) obté una valoració de 64 punts per l'etiquetatge i el percentatge alt de sal, malgrat que no s'han detectat defectes en la degustació.
- Carrefour (Pack Vertical en oli de gira-sol) es queda amb 65 punts per una mala degustació i presència d'alguns defectes. No té un mal preu, però la qualitat no està a l'altura.
- Cabo de Peñas (Oli Eco) obté una puntuació de 67 punts a causa del seu alt contingut de sal i etiquetat acceptable. Si bé presenta un bon percentatge de tonyina, té un preu elevat en comparació a la qualitat.