L’alerta d’una doctora sobre aquests aliments a l’estiu: «Pots acabar a urgències»

Les altes temperatures de l’estiu no només obliguen a extremar les precaucions per evitar un cop de calor: també poden convertir determinats aliments en un focus de bacteris i d’altres microorganismes capaços de provocar intoxicacions alimentàries.
María Matachana Martínez, especialista en Medicina Intensiva i cap del Servei d’Urgències de l’Hospital Quirónsalud A Coruña, explica que durant l’estiu augmenten les intoxicacions alimentàries perquè els bacteris proliferen especialment en ambients càlids. D’aquesta manera, els aliments exposats a temperatures elevades tenen un risc més gran de creixement bacterià a l'interior, fet que afavoreix la infecció del tracte gastrointestinal.
Els aliments "més perillosos"
Entre els aliments o situacions de risc més alt durant aquesta època, la doctora cita els menjars a l’aire lliure sense una refrigeració adequada, els aliments amb ou poc cuinat, com ara una truita poc feta, o ou cru, com la maionesa, els aliments amb nata i els peixos frescos crus o poc cuinats. Segons explica, tots ells poden afavorir infeccions per bacteris enterotoxígenes o paràsits i provocar quadres intestinals de major o menor gravetat.
Això sí, aquesta especialista adverteix que alguns patògens poden provocar diarrees importants, fet que pot derivar en quadres de deshidratació més o menys greus. "A vegades, la pèrdua d’aigua i de sals per la diarrea pot requerir suport a la Unitat de Cures Intensives. En altres ocasions, certs patògens enterotoxígenes poden produir una resposta inflamatòria sistèmica, amb fallada de diferents òrgans, i requerir també suport a l’UCI, tant per la deshidratació causada per les pèrdues intestinals com per la fallada d’òrgans com el ronyó i el sistema cardiovascular, principalment".
Com diferenciar-ho d'una gastroenteritis d'estiu?
En aquest context, i tenint en compte que les gastroenteritis són molt freqüents a l’estiu, la doctora Matachana assenyala quins són els principals símptomes que haurien d’alertar-nos que no ens trobem davant d’una simple gastroenteritis i que cal consultar un metge:
- Diarrea amb presència de moc o sang a les femtes.
- Febre.
- Decaïment.
- Tensió arterial baixa.
- Disminució de la quantitat d’orina.
- Intolerància digestiva, amb un augment de la diarrea, nàusees o vòmits després d’ingerir aigua o aliments.
Prevenir intoxicacions alimentàries a l'estiu
Amb tot això, aquesta especialista en Medicina Intensiva i cap del Servei d’Urgències de l’Hospital Quirónsalud A Coruña insisteix que, per evitar una intoxicació alimentària, cal evitar consumir aliments amb ou cru fora de casa. D’altra banda, en cas de preparar maionesa o aliments amb ou poc fet a casa, recomana llençar qualsevol resta o conservar-la immediatament a la nevera, a una temperatura de 4 graus.
Pel que fa a les postres amb nata o merenga, la doctora Matachana recorda que tenen un risc especialment elevat de sobrecreixement bacterià, com també passa amb els lactis no pasteuritzats. "També evitarem els peixos crus que hagin estat exposats a temperatures elevades sense una refrigeració adequada. El peix s’ha de congelar a -20 °C durant almenys 72 hores abans de consumir-lo, sobretot si es menjarà cru", subratlla finalment aquesta experta de Quirónsalud A Coruña.