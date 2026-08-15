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L’alerta d’una doctora sobre aquests aliments a l’estiu: «Pots acabar a urgències»

Alimentació

La calor afavoreix la proliferació de bacteris en aliments com l’ou cru, les postres amb nata o els peixos poc cuinats, que poden provocar intoxicacions greus

  • Aquests aliments poden provocar intoxicacions alimentàries greus a l’estiu -

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Publicat el 15 d’agost de 2026 a les 13:53

Les altes temperatures de l’estiu no només obliguen a extremar les precaucions per evitar un cop de calor: també poden convertir determinats aliments en un focus de bacteris i d’altres microorganismes capaços de provocar intoxicacions alimentàries

María Matachana Martínez, especialista en Medicina Intensiva i cap del Servei d’Urgències de l’Hospital Quirónsalud A Coruña, explica que durant l’estiu augmenten les intoxicacions alimentàries perquè els bacteris proliferen especialment en ambients càlids. D’aquesta manera, els aliments exposats a temperatures elevades tenen un risc més gran de creixement bacterià a l'interior, fet que afavoreix la infecció del tracte gastrointestinal.

Els aliments "més perillosos"

Entre els aliments o situacions de risc més alt durant aquesta època, la doctora cita els menjars a l’aire lliure sense una refrigeració adequada, els aliments amb ou poc cuinat, com ara una truita poc feta, o ou cru, com la maionesa, els aliments amb nata i els peixos frescos crus o poc cuinats. Segons explica, tots ells poden afavorir infeccions per bacteris enterotoxígenes o paràsits i provocar quadres intestinals de major o menor gravetat.

Això sí, aquesta especialista adverteix que alguns patògens poden provocar diarrees importants, fet que pot derivar en quadres de deshidratació més o menys greus. "A vegades, la pèrdua d’aigua i de sals per la diarrea pot requerir suport a la Unitat de Cures Intensives. En altres ocasions, certs patògens enterotoxígenes poden produir una resposta inflamatòria sistèmica, amb fallada de diferents òrgans, i requerir també suport a l’UCI, tant per la deshidratació causada per les pèrdues intestinals com per la fallada d’òrgans com el ronyó i el sistema cardiovascular, principalment".

Com diferenciar-ho d'una gastroenteritis d'estiu?

En aquest context, i tenint en compte que les gastroenteritis són molt freqüents a l’estiu, la doctora Matachana assenyala quins són els principals símptomes que haurien d’alertar-nos que no ens trobem davant d’una simple gastroenteritis i que cal consultar un metge:

  • Diarrea amb presència de moc o sang a les femtes.
  • Febre.
  • Decaïment.
  • Tensió arterial baixa.
  • Disminució de la quantitat d’orina.
  • Intolerància digestiva, amb un augment de la diarrea, nàusees o vòmits després d’ingerir aigua o aliments.

 

 

Prevenir intoxicacions alimentàries a l'estiu

Amb tot això, aquesta especialista en Medicina Intensiva i cap del Servei d’Urgències de l’Hospital Quirónsalud A Coruña insisteix que, per evitar una intoxicació alimentària, cal evitar consumir aliments amb ou cru fora de casa. D’altra banda, en cas de preparar maionesa o aliments amb ou poc fet a casa, recomana llençar qualsevol resta o conservar-la immediatament a la nevera, a una temperatura de 4 graus.

Pel que fa a les postres amb nata o merenga, la doctora Matachana recorda que tenen un risc especialment elevat de sobrecreixement bacterià, com també passa amb els lactis no pasteuritzats. "També evitarem els peixos crus que hagin estat exposats a temperatures elevades sense una refrigeració adequada. El peix s’ha de congelar a -20 °C durant almenys 72 hores abans de consumir-lo, sobretot si es menjarà cru", subratlla finalment aquesta experta de Quirónsalud A Coruña.

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