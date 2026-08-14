Quan arriba l'estiu la preocupació per protegir la pell dels raigs solars augmenta. Cada nova marca o piga en el cos posen en alerta per la por de patir un càncer de pell, ja que una de les creences popular més esteses és que un dels senyals d'aquest tipus de càncer és una marca molt semblant a les pigues: els melanomes.
El melanoma és un tipus de càncer de pell que s’origina als melanòcits, les cèl·lules encarregades de produir la melanina, el pigment que dona color a la pell, els cabells i els ulls. És menys freqüent que altres tipus de càncer cutani, però pot ser més agressiu perquè té capacitat de créixer i disseminar-se a altres parts del cos. Aquest senyal no passa desapercebut i, de fet, hi ha una idea molt estesa respecte als melanomes que es confonen amb pigues: si fa anys que el tenim i no ha canviat, l’hem de vigilar. Però la realitat és més complexa.
Desmitificar la creença sobre les pigues i el càncer de pell
"Al contrari del que tothom pensa, la majoria dels càncers de pell no apareixen perquè una piga que ja tenim es converteixi en dolenta", explica la dermatòloga Ana Molina al seu vídeo de xarxes socials. De fet, en el cas del melanoma, la majoria dels tumors no s’originen a partir d’una piga preexistent, sinó que apareixen com una lesió nova sobre una zona de pell que aparentment era normal, com també explica un informe del National Cancer Institute (NCI).
"La majoria dels càncers de pell es produeixen en zones de la pell molt danyades pel sol: una taca que abans no estava, una crosta que no es cura, una ferida que sagna o un granet estrany de fa mesos", explica la dermatòloga. Això no vol dir que les pigues que ja tenim no s’hagin de controlar. De fet, un canvi en la forma, la mida o el color d’una piga existent també pot ser un senyal d’alerta. Però la vigilància no hauria de limitar-se a aquestes lesions.
Els senyals d'alerta: mètode ABCDE
Per orientar aquesta autoexploració existeix un criteri molt estès i recomanat per l'Hospital Clínic de Barcelona: el mètode ABCDE, que permet identificar canvis que poden resultar preocupants seguint unes paraules que comencem per les primeres lletres de l'abecedari, una característica que el fa més senzill de recordar.
- L'A és d'asimetria. Si notes que una piga no presenta dues meitats similars, potser hauries d'estar alerta i vigilar-la més sovint.
- La B fa referència a les voreres i el relleu de les pigues, és a dir, si observes que tenen contorns trencats, poc definits o irregulars.
- La C és de colors inusuals. Si observes una piga que té diversos tons o si, sobretot, apareixen matisos vermells, blancs o blaus sobre un fons fosc és millor que estiguis alerta per veure com evoluciona.
- La D és de dimensió, si té mides superiors als sis mil·límetres també pot ser un senyal d'alerta.
- L'E és d'evolució, és a dir, si s'observa que la piga es transforma progressivament en l’aspecte, el volum o el color, potser hauries de visitar el metge per evitar riscos.
En definitiva, la idea clau és fàcil de recordar: no s'han de mirar només les pigues que ja coneixes, sinó tota la teva pell i para atenció a allò que abans no hi era o que ha canviat.