Per què no t’has de gratar les picades de mosquit, segons un estudi: «Com més pica, més s'inflama»

És instintiu: amb la picada d'un mosquit, pràcticament tothom té la necessitat de gratar-se. Ho sabem bé, és molt difícil resistir-se a la temptació, malgrat que els nostres avis, àvies, pares i mares sempre ens advertien que "no ens rasquéssim tant". No és només saviesa popular, també té una explicació científica.
Aquest simple fet pot provocar una reacció en cadena que encara ens perjudica més. Ho sabem bé: gratar-se una mica per després passar-se minut gratant-se amb molta més força, acabar amb la pell vermella i una sensació encara més forta de picor.
La ciència ha volgut buscar-hi una resposta. Científics de la Universitat de Pittsburgh han dut a terme una investigació amb els ratolins com a protagonistes. Quina era la situació? Els animals duien uns collars que els impedien físicament gratar-se de qualsevol manera.
Els investigadors, induint reaccions a la pell a través dels efectes de dermatitis al·lèrgica o de les reaccions a través de plantes irritants. L'equip de Pittsburgh ho va veure ben clar: en el cas de no rascar-se, la inflamació baixava de manera clara i les cèl·lules inflamatòries de la pell descendien més de pressa.
La investigació, publicada a la revista Science, deixa ben clar el fet que si una persona té una picada d'insecte (o de mosquit, les més habituals durant les èpoques d'estiu), el més intel·ligent és resistir la temptació i no gratar-se la picada. Entre cinc i deu minuts després, la picada ha marxat i està desinflamada.
En el cas que la persona comenci a gratar-se la ferida o la picada, els efectes irritants o de picor poden arribar a durar més d'una setmana. I és una espècie de bucle: molta gent es comença a gratar en notar una mica de picor i aquesta mateixa rascada genera efectes al·lèrgens que multipliquen la irritació.
Cal trencar amb els conceptes arcaics de gratar-se és igual a alleugerir el dolor
"Les dades exemplifiquen com el gratar-se pot multiplicar el mal i beneficiar l'hoste a través d'un eix autoimmunitari i reconcilia el paper aparentment paradoxal del gratar-se com a procés patològic i adaptació evolutiva", apunten des de l'estudi.
És a dir, des de la Universitat de Pittsburgh apunten que cal diferenciar la concepció social mundialment estesa sobre l'efecte picor igual a gratar-se i, per tant, cal intentar entrenar-nos per frenar aquesta mena d'impuls o necessitat en el cas de picades de mosquits o insectes. Les inflamacions, apunten, baixen de manera considerable en pocs minuts si no han estat manipulades a través de rascades.