L'efecte desconegut de les temperatures extremes: acceleren l'envelliment, segons un nou estudi

Catalunya ja es comença a acostumar a viure durant l'estiu amb els termòmetres disparats, en molts casos, per sobre els 40 graus. A causa del canvi climàtic, entre d'altres, les onades de calor s'han convertit en el pa de cada dia. Bona part dels efectes de les temperatures extremes són àmpliament coneguts, però un nou estudi revela que també té un impacte fins ara desconegut per a la salut: accelera l'envelliment.
En comparació amb l'edat cronològica -és a dir, des del naixement-, l'edat biològica, on es detecta amb més precisió el deteriorament físic i mental, està directament relacionada amb els factors mediambientals. Segons l'autor d'aquest nou estudi, Dengyong Xu, investigador de la universitat xinesa de Zhejiang, "tenint en compte que l'estrès tèrmic pot alterar l'homeòstasi metabòlica, les respostes inflamatòries i la funció dels òrgans, investigar l'impacte de la calor és important per identificar a les poblacions vulnerables".
L'estudi s'ha elaborat a partir de l'anàlisi de 2.318 adults majors de 45 anys i les conclusions mostren que com major és l'exposició a les onades de calor, l'envelliment és més accentuat. A més, com més extremes són aquestes onades, l'envelliment encara s'accelera més. Els investigadors van aplicar primer el mètode de Klemera-Doubal (KDM) per a integrar 8 biomarcadors clínics, incloent-hi proteïna C reactiva, hemoglobina glicosilada, colesterol total, triglicèrids, nitrogen ureic en sang, creatinina sèrica, recompte de plaquetes i pressió arterial sistòlica, per a estimar l'edat biològica.
L'acceleració de l'edat biològica es va calcular com l'edat biològica menys l'edat cronològica. L'exposició a onades de calor es va estimar utilitzant dades meteorològiques a nivell de ciutat, incloent-hi el nombre d'esdeveniments d'onades de calor i dies d'onades de calor durant els 12 mesos anteriors a les avaluacions d'edat biològica en 2011 i 2015. Ara bé, cal tenir en compte que aquest estudi és només observacional, motiu pel qual la relació determinada no és del tot ferma. Per obtenir conclusions fermes cal estendre'l a altres grups de població.
Trucs per sobreviure a la calor
Davant la calor persistent, els especialistes recorden que és important mantenir una bona hidratació, però això no depèn només de l'aigua. Fruites com la síndria o el meló, o verdures com el cogombre i el tomàquet, de la mateixa manera que elaboracions fredes, juguen un paper molt important per garantir una bona hidratació.
De fet, aquests aliments, tal com recorden els experts, poden ser grans aliats per fer front a les persistents altes temperatures, que cada vegada poden anar a més. Els nutricionistes, però, també apunten que alguns aliments que s'associen a passar la calor poden ocasionar l'efecte contrari, com els refrescos, les begudes alcohòliques o, fins i tot, els gelats. Aquestes begudes, per exemple, no hidraten prou, sinó que, en alguns casos, contribueixen a deshidratar -com l'alcohol.