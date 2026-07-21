Les claus per envellir amb més salut, segons un expert: «La vellesa no és una malaltia»

Viure més i millor. Aquest és l'objectiu. Però la gran pregunta és: com s'arriba a la vellesa amb una bona qualitat de vida? Per al farmacèutic, bioquímic i expert en gestió Eudald Parera Riera, l'edat no ha de ser sinònim de deteriorament inevitable. L'autor del llibre Inteligencia antifrágil defensa en una entrevista a La Vanguardia que la vellesa no s'ha de veure com una malaltia, alhora que assegura que la fragilitat associada a l'envelliment es pot prevenir i, fins i tot, revertir en molts casos si s'adopten determinats hàbits.
"La fragilitat no és una etiqueta definitiva"
Parera explica que la fragilitat en les persones grans és un procés "dinàmic" i "potencialment reversible" en les fases més inicials. Segons l'expert, es tracta d'una condició que es pot millorar amb accions concretes. En aquest sentit, proposa "entrenar la intel·ligència antifràgil" i "desenvolupar la capacitat de créixer des de les dificultats". Per fer-ho, destaca els programes d'exercicis de força, mentre que l'estimulació cognitiva ajuda a mantenir la ment activa.
"L'edat és només un número, el límit el poses tu"
En tot cas, el farmacèutic i bioquímic posa èmfasi en la importància d'afrontar les limitacions pròpies de l'edat com un repte i no com una derrota. I recorda: "L'edat és només un número, el límit el poses tu".
Quatre pilars per envellir millor
L'autor del llibre Inteligencia antifrágil considera que hi ha quatre factors essencials que contribueixen a arribar a una edat avançada amb més salut. El primer, en la línia del que ja s'ha comentat prèviament, és practicar exercici físic, especialment el treball de força, perquè ajuda a preservar la musculatura i l'autonomia. El segon és una alimentació adequada i, el tercer, estimular el cervell de manera habitual, sigui llegint o fent qualsevol activitat estimulant.
Finalment, el quart pilar és mantenir una vida social activa. Parera fa especial èmfasi en aquest aspecte i remarca que "cal evitar la solitud no desitjada", ja que aquest és un dels principals enemics de l'envelliment saludable. Per això, defensa que les relacions amb les altres persones contribueixen a protegir tant la salut física com la mental.
Tenir un propòsit
L'expert, però, fa una crida a no perdre el sentit de la vida. "La clau rau a reconfigurar-nos per mantenir un propòsit, continuar aprenent i compartint. La jubilació i l'envelliment no són el final, sinó una etapa d'opcionalitats", exposa. En aquest sentit, si bé reconeix que la vellesa és un moment de la vida en què "les circumstàncies canvien" i "la incertesa amenaça", "entendre-la i acceptar-la és estimar la vida", assegura.
Per tot això, anima les persones grans a fer voluntariat, llegir o recuperar aficions del passat. Alhora, conclou que, més enllà de la biologia, els hàbits i l'actitud tenen un paper determinant en la qualitat de l'envelliment. Així, mantenir-se actiu físicament, cultivar les relacions socials, continuar aprenent i conservar un propòsit vital són algunes de les claus per envellir amb més salut i qualitat de vida.