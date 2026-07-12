Joan Vaello, de 100 anys, revela què esmorza cada dia des de fa dècades: «No segueixo cap teoria de la longevitat»

Joan Vaello és centenari. Ha viscut la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial, una dictadura i, finalment, la democràcia. La seva història sempre ha estat relacionada amb l'art: "Soc pintor, poeta i trovador". És artista. De fet, al Raval, el barri d'en Joan, se'l coneix com "El Pintao": "Ve d'un pseudònim que em van posar els gitanos del meu barri". Ara, amb 100 anys, el Joan ha revelat a una entrevista a La Vanguardia quines són les claus que expliquen la seva longevitat i el seu benestar.
El Joan s'aixeca cada dia a les 7 del matí i beu un got d'aigua abans d'esmorzar: "Això em neteja per dins, m'ho van ensenyar de ben jove i ho segueixo rigorosament". Després, quan arriba l'esmorzar, en Joan ho té clar: un pastisset, una ensaïmada o un croissant, trencant així amb qualsevol teoria de longevitat.
Com viure bé
Per "El Pintao" el més important a la vida és tenir il·lusió. "Sense il·lusió t'apagues", diu en Joan. A més, assegura que la seva manera de mantenir aquesta curiositat és seguir pintant i creant. La pintura i, en general, l'art, ha estat el motor principal de la seva vida: "L'art ha estat la meva manera d'expressar-me i d'entendre el que em passa. Ha estat una companyia, tant en moments bons com en dolents. És el meu refugi". çUna de les il·lusions més grans que té és fer una obra que quedi per a la posteritat i que, quan la gent la contempli, el puguin recordar a través del quadre: "Em faria molta il·lusió".
En relació amb la vida i l'existència, fa una sàvia reflexió envers la importància d'estar tranquil amb un mateix, la qual cosa creu que és "fonamental". També recomana fer coses que ens agradin, no molestar ningú i gaudir de les situacions senzilles de la vida: "No fa falta res més". En Joan, també, aconsella escoltar i observar per tal d'aprendre i aposta per la constància com a via única d'aconseguir els canvis i reptes de la vida: "Les coses no surten a la primera, cal insistir".
"No quedar-se amb les coses dolentes"
Per l'artista barceloní viure és una oportunitat, malgrat que, "com tothom", ha passat situacions dolentes: "Malgrat els moments molt dolents que he passat, n'he tingut de molt bons i sempre he intentat tirar endavant i no quedar-me amb les coses dolentes. La vida et dona cops durs, però també grans oportunitats". Per això, cada dia es posa davant del mirall, per recordar-se que ser aquí és un regal que vol aprofitar fins l'últim moment.