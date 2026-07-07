Ni meló ni préssec: aquesta és la fruita més hidratant de l'estiu que té un antioxidant molt beneficiós

Amb l'arribada de la calor, la fruita es converteix en un dels aliments més desitjats de l'estiu. El seu alt contingut en aigua ajuda a mantenir una bona hidratació, mentre que aporta vitamines, minerals i antioxidants essencials per al bon funcionament de l'organisme. A més, les peces de temporada, com la síndria, el meló, els préssecs o les nectarines, són especialment refrescants, dolces i lleugeres, fet que les converteix en una alternativa molt més atractiva que altres aliments més pesants.
D'entre totes fruites, la síndria ocupar un lloc destacat a les taules de moltes cases gràcies al seu sabor dolç, la seva frescor i la facilitat amb què es pot consumir. Però, més enllà de ser una de les opcions preferides per combatre la calor, també destaca pel seu interessant perfil nutricional.
Poques calories i molta hidratació
La Fundació Espanyola de la Nutrició (FEN) assenyala que la síndria està formada aproximadament per un 95% d'aigua, fet que la converteix en una de les fruites més hidratants. Aquest elevat contingut hídric també explica que tingui un valor energètic molt baix, d'unes 21 quilocalories per cada 100 grams, motiu pel qual és una alternativa lleugera tant per a les postres com per picar entre àpats durant els mesos d'estiu.
A més d'afavorir la hidratació, aporta nutrients que contribueixen al bon funcionament de l'organisme. Entre els més destacats hi ha el potassi, un mineral imprescindible per al correcte funcionament dels músculs i la transmissió dels impulsos nerviosos, i la vitamina A, que participa en el manteniment de la visió, el sistema immunitari i la salut de la pell.
El color vermell amaga un potent antioxidant
Una de les característiques més destacades de la síndria és el seu elevat contingut en carotenoides, uns pigments vegetals amb propietats antioxidants. Entre aquests compostos sobresurt el licopè, responsable del color vermell intens de la polpa d'aquesta fruita, però també del tomàquet o la papaia. Segons la FEN, la síndria és una de les principals fonts alimentàries d'aquest fitoquímic.
El licopè destaca sobretot pel seu gran poder antioxidant, que ajuda a protegir les cèl·lules dels danys provocats pels radicals lliures, unes molècules que s'associen amb l'envelliment i amb el desenvolupament d'algunes malalties. Per aquest motiu, els experts recomanen mantenir una alimentació rica en fruites i verdures que aportin antioxidants, com la síndria.