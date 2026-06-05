Ni el kiwi ni la remolatxa: la millor fruita per protegir el cor, segons un cardiòleg

Cada vegada hi ha més evidències que l'alimentació juga un paper clau en la salut cardiovascular. Amb el pas dels anys, sobretot, gaudir d'una bona salut en aquest sentit és molt important. En aquest sentit, el cardiòleg Aurelio Rojas assenyala una fruita concreta que destaca per damunt de la resta pels seus efectes positius sobre el cor, i no és ni el kiwi ni la remolatxa. Segons l'evidència científica, es tracta d'un aliment amb diversos beneficis vasculars i inflamatoris i que, a més, és fàcil d'incorporar a la dieta diària.
La fruita en qüestió són les maduixes. Rojas explica tres motius pels quals aquesta fruita és "superior" a la resta per tenir una més bona salut. Un dels principals avantatges, assegura, és la seva capacitat de regular els nivells de sucre a la sang. "Millora la resistència a la insulina i ajuda a controlar els pics de glucosa", explica. Segons l'expert, aquest factor és "molt més important del que creus" perquè "cada pic brusc de glucosa afavoreix la inflamació i l'envelliment vascular i cel·lular". És a dir, el que coneixem com a problemes del cor.
De fet, el cardiòleg apunta que diversos estudis han observat millores en els nivells de glucosa i insulina en persones que consumeixen maduixes de manera habitual. Aquest efecte s'explicaria per la combinació de fibra i polifenols presents en aquesta fruita, que contribueixen a un millor control metabòlic.
D'altra banda, Rojas afegeix que les maduixes també podrien ajudar a controlar el pes corporal. Concretament, el cardiòleg explica que "afavoreix mecanismes relacionats amb la sacietat i el GLP-1, l'hormona que ens ajuda a perdre pes". Segons detalla, són els seus compostos bioactius i la seva interacció amb la microbiota intestinal que "podrien estimular vies relacionades amb l'alliberament natural d'aquesta hormona"
Amb tot, el benefici més rellevant per a l'expert és la seva capacitat per combatre la inflamació i l'estrès oxidatiu, "dos dels grans acceleradors de l'envelliment del cor". De fet, Rojas exposa que la investigació científica ha detectat millores en marcadors inflamatoris i en la funció vascular en persones que consumeixen maduixes amb freqüència.
La quantitat ideal
Pel que fa a la quantitat recomanada, l'especialista assenyala que l'ideal és consumir entre 150 i 250 grams al dia. Això equival aproximadament a entre vuit i quinze maduixes, depenent de la seva mida.
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