El factor que «mata el teu cor» segons un estudi científic

Cuidar la salut cardiovascular és fonamental per prevenir malalties com els infarts, els ictus o la hipertensió, que continuen sent algunes de les principals causes de mort arreu del món. L'alimentació hi té un paper clau, ja que el que mengem influeix directament en factors de risc com el colesterol, la pressió arterial o els nivells de sucre en sang.
Aquest és un fet conegut i estudiat en diverses investigacions, però ara, "l'estudi més gran de la història" demostra que el factor més perjudicial per al cor no és el sedentarisme, com popularment es pensava. Així ho explica la doctora Inés Gómez en el seu vídeo a Instagram, en què destaca les parts més importants d'aquest gran estudi i les seves principals conclusions.
No és el sedentarisme, és la dieta
L'estudi publicat a la revista Nature Medicine ha analitzat 204 països durant 36 anys per saber quins són els factors de risc cardíac. Segons la doctora, hi ha quatre errors dietètics que més morts per infart causen en el món. El primer és "menjar poques anous i poques llavors", explica la doctora.
El segon és menjar pocs cereals integrals, seguit de menjar poques fruites senceres i, finalment, "consumir molta sal". La doctora cita l'estudi per desmentir les creences i els mites sobre que "la civada no és bona per a la salut", explica, i afegeix que a la investigació es demostra com les persones que milloren la seva alimentació redueixen "en un 44%" el risc d'infart.
"La pròxima vegada que un influencer et digui que la civada és verí o que la fruita engreixa, ja pots respondre científicament", subratlla la doctora. D'aquesta manera, la dieta es converteix en un factor capaç de ser modificat per cuidar al màxim la salut cardiovascular i evitar possibles problemes o malalties a llarg termini.