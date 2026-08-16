L'error que tothom comet amb el tomàquet a l'amanida, segons Carme Ruscalleda: «Ho agrairàs»

Durant l'estiu, l'amanida es converteix en un dels plats estrella per resoldre un àpat de manera fàcil i ràpida. I si hi ha un ingredient que mai pot faltar en una bona amanida d'estiu, aquest és el tomàquet, una de les hortalisses amb més virtuts. Ara bé, és millor pelar-lo o no fer-ho? Segons la reconeguda xef catalana Carme Ruscalleda, la resposta és clara: "Sí, pelem-lo!".
Ruscalleda ha revelat al programa Tot es mou de 3Cat una de les claus perquè l'amanida quedi més bona: "Jo recomano pelar el tomàquet", assegura. Per fer-ho, però, cal disposar dels estris més adequats. En aquest sentit, per tallar el tomàquet de l'amanida, la xef recomana fer-ho amb un ganivet de fulla curta i "ben esmolat", i es pot tallar tant a grills com a rotllanes. En qualsevol cas, Ruscalleda assegura que pelar-lo és la millor opció: "Ho agrairàs quan el mengis".
I si volem posar-hi xerris?
Si ens agraden els tomàquets xerris i també volem posar-ne a l'amanida, Ruscalleda també suggereix pelar-los, com també es fa a la "cuina d'alt nivell", explica. "Però no ho faria amb el mateix ganivet", adverteix. La xef afegeix que, en aquest cas, primer s'ha de fer una creu a la base dels tomàquets, escaldar-los en aigua bullent amb sal i, treure'ls al cap de pocs segons i, un cop fora, pelar-los.
Més secrets sobre el tomàquet
A banda, la xef també explicava al programa de 3Cat altres consells del tomàquet. D'una banda, adverteix que la flor de la tomaquera és tòxica: "Que a ningú se li acudeixi posar la floreta a l'amanida". D'altra, també parla del punt perfecte per menjar el tomàquet, que assegura que és "quan encara conserva aquests punts verdosos".
A més, tot i la recomanació general de pelar aquesta hortalissa quan es vol preparar una amanida, per contra, no recomana pelar el tomàquet quan es vol cuinar un altre dels aliats de l'estiu, el gaspatxo: "Mai".
Altres maneres de menjar tomàquet
Finalment, Ruscalleda exemplifica altres maneres de menjar tomàquet a l'estiu. En aquest sentit, fa referència a una varietat concreta: el tomàquet banya o pebrot. "Qui tingui la possibilitat, que el faci a la brasa, la planxa o, fins i tot, al forn", apunta. En aquest cas, però, no caldria pelar-lo: "Només el pelaríem si volem fer una amanida", recorda.