El truc del xef Jordi Cruz per pelar ous durs fàcilment: «Es tracta dels contrastos de temperatura»

Tan senzill com fer ous durs. Ara bé, un cop cuits, la tasca de pelar-los no sempre és tan fàcil. El cuiner Jordi Cruz explica a les seves xarxes socials com evitar que la closca hi quedi enganxada per aconseguir una clara sencera i sense marques, tot vigilant el temps de cocció i els "contrastos" de temperatura.
En primer lloc, el xef apunta que, cal posar aproximadament "un litre d’aigua" en un cassó al foc, afegir-hi uns "12 grams de sal" i, opcionalment, "un raig de vinagre". Allò realment important, però, és introduir-hi els ous "abans que l'aigua comenci a bullir"; un contrast inicial massa fort, podria trencar la closca.
Iniciat el bull, s'han de comptabilitzar "dotze minuts" de cocció, ja que aquest és el temps ideal perquè la clara quedi quallada i el rovell ferm. Durant aquest temps es pot abaixar la intensitat del foc per evitar els xocs dels ous a causa dels moviments massa forts de l'aigua. Si es couen durant massa temps, els ous desenvolupen compostos ensofrats i el color del rovell comença a descompondre’s i passa del groc al verd.
El moment clau
Conclòs l'interval d'espera, cal retirar els ous de l’aigua calenta immediatament i col·locar-los en un recipient amb aigua freda i, si és possible, amb glaçons. Cruz subratlla que és en aquest instant quan es produeix el contrast decisiu que "és molt bo". El canvi brusc de temperatura fa que "l’ou s'empetiteixi" lleugerament i es comenci "a separar de la clara".
@jordicruzof Cocer huevos puede parecer sencillo, pero pequeños detalles marcan la diferencia entre un huevo difícil de pelar y uno que se limpia prácticamente solo. La clave está en controlar bien los contrastes de temperatura durante la cocción y el enfriado. Cómo hacerlo: 1. Coloca 1 litro de agua en un cazo, añade un chorrito de vinagre (opcional, ayuda a degradar ligeramente la cáscara) y unos 12 g de sal. 2. Introduce los huevos cuando el agua aún no esté hirviendo, para evitar un contraste demasiado fuerte que pueda romper la cáscara. 3. Cuando el agua empiece a hervir, cuenta 12 minutos de cocción. 4. Pasados los 12 minutos, retira los huevos y pásalos inmediatamente a agua muy fría o con hielo, déjalos ahí 2 o 3 minutos. Este contraste térmico hace que el huevo se contraiga ligeramente y se separe de la cáscara. 5. Pasados los 2 o 3 minutos saca los huevos del agua fría y da unos pequeños golpes para romper la cáscara. La piel saldrá prácticamente sola y tendrás unos huevos perfectamente cocidos y muy fáciles de pelar. #tips #cocina #huevo #facil ♬ sonido original - Jordi Cruz
Passats "dos o tres minuts", ja es poden treure els ous de l'aigua freda. Amb "petits cops" repartits per la superfície, la closca es despendrà fàcilment i la clara quedarà llisa i sencera.