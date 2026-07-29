Aquest és el cafè més beneficiós per a la salut, segons una nutricionista

El cafè és un aliment indispensable en la dieta de la majoria de la població. De fet, és la segona beguda més popular, només després de l'aigua. Molta gent només el consumeix com una forma de mantenir-se actiu gràcies a la cafeïna, però el cafè ofereix un ventall de possibilitats molt més ampli: des del tipus de gra fins al mètode d'elaboració. Ara bé, quin és el cafè més beneficiós per a la salut?
La nutricionista Andrea Calderón, que és membre de la junta directiva de la societat espanyola de dietètica i ciències de l'alimentació, assegura que hi ha diferents elements que cal tenir en compte el tipus de cafè que ofereix més beneficis per al nostre organisme. La seva recomanació és decantar-se pel cafè molt i torrat a temperatures moderades. És important, des del seu punt de vista, que no s'hagi sotmès a cap altre tractament i no porti productes afegits.
Malgrat que la cafeïna és el principal element que es té present quan es parla de cafè, el seu valor nutricional va molt més enllà. Com apunta la nutricionista, també és ric en molts antioxidants que s'ha demostrat que tenen infinitat de beneficis per a la salut: per exemple, i entre altres, afavoreixen els processos antiinflamatoris, la prevenció de patologies cardiovasculars o del fetge gras, la millora de la sensibilitat a la insulina. En general, aquestes propietats antioxidants van disminuint a mesura que augmenta la intensitat del torrat, per la qual cosa l'aconsellable, des del seu punt de vista, és optar per cafès de torrat lleuger.
Quants cafès es poden prendre al dia?
Un nou estudi de consens publicat per l'American Heart Association confirma que el consum moderat de cafè no només és segur, sinó que s'associa amb una protecció directa per al sistema cardiovascular. El cardiòleg Aurelio Rojas ha compartit els resultats de la investigació a través d'una publicació a Instagram i assegura que les xifres són sorprenents: "Les persones que prenen cafè tenen un 10% menys de risc d'infart, un 20% menys de risc d'ictus i un 30% menys de patir diabetis tipus 2". Segons l'expert, es tracta del "major consens científic sobre els beneficis del cafè per a la salut".
Els beneficis d'aquesta beguda no provenen únicament de la cafeïna. I és que el cafè conté mil compostos bioactius, com ara els polifenols i antioxidants. Aquests, segons Rojas, "milloren la funció dels vasos sanguinis, són antiinflamatoris i augmenten la sensibilitat a la insulina", de manera que afavoreixen un millor metabolisme de la glucosa. Per beneficiar-se d'aquests efectes, l'estudi fixa com a dosi ideal de consum moderat entre 2 i 5 tasses, amb un límit màxim de 400 mil·ligrams de cafeïna diaris. Aquestes recomanacions, tanmateix, no s'apliquen a begudes energètiques ni a suplements concentrats en cafeïna.