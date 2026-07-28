Quants cafès es poden prendre al dia? La sorprenent resposta de la ciència

Durant dècades, la societat ha viscut en un debat constant sobre si prendre cafè és bo per a la salut o no. Quants cafès es poden prendre en un dia? Aquesta és la gran pregunta. Ara, la ciència sembla haver pronunciat un veredicte rotund. Un nou estudi de consens publicat per l'American Heart Association confirma que el consum moderat de cafè no només és segur, sinó que s'associa amb una protecció directa per al sistema cardiovascular.
El cardiòleg Aurelio Rojas ha compartit els resultats de la investigació a través d'una publicació a Instagram i assegura que les xifres són sorprenents: "Les persones que prenen cafè tenen un 10% menys de risc d'infart, un 20% menys de risc d'ictus i un 30% menys de patir diabetis tipus 2". Segons l'expert, es tracta del "major consens científic sobre els beneficis del cafè per a la salut".
On rau el secret del cafè?
Contràriament al que molts pensen, els beneficis d'aquesta beguda no provenen únicament de la cafeïna. I és que el cafè conté mil compostos bioactius, com ara els polifenols i antioxidants. Aquests, segons Rojas, "milloren la funció dels vasos sanguinis, són antiinflamatoris i augmenten la sensibilitat a la insulina", de manera que afavoreixen un millor metabolisme de la glucosa.
Quina és la dosi ideal de consum?
Per beneficiar-se d'aquests efectes, l'estudi fixa com a dosi ideal de consum moderat entre 2 i 5 tasses, amb un límit màxim de 400 mil·ligrams de cafeïna diaris. Aquestes recomanacions, tanmateix, no s'apliquen a begudes energètiques ni a suplements concentrats en cafeïna.
Compte amb el cafè sense filtrar
Això no obstant, el cardiòleg alerta d'un detall fonamental: "Els cafès han de ser filtrats". Segons assenyala, altres mètodes com la premsa francesa, el cafè turc o el cafè bullit contenen cafestol i kahweol, substàncies que poden incrementar el colesterol LDL -el dolent- en algunes persones. Per tant, el cafè de filtre o l'expresso tradicional resulten opcions molt més recomanables.
L'especialista conclou amb un recordatori essencial per als seus seguidors: "Cap aliment fa miracles per si sol. El cafè suma quan forma part d'un estil de vida saludable", en què el descans adequat, l'exercici regular, no fumar i una alimentació equilibrada continuen sent "les accions que més protegeixen el cor".