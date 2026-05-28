L'error més habitual que espatlla el gust del cafè, segons un tastador professional

El cafè forma part de l'alimentació de bona part de la població catalana. La majoria el prenen cada matí per acompanyar l'esmorzar, i en solen prendre més d'un al llarg del dia. El cafè, per molts, s'ha convertit en una eina indispensable per aguantar durant tota la jornada laboral. Ara bé, malgrat que és un aliment comú en el dia a dia, encara hi ha molts elements desconeguts sobre aquesta beguda.
Ricard Oteros, tastador de cafè professional, detalla en una entrevista a RAC1 que hi ha alguns elements que cal tenir en compte per prendre correctament el cafè i evitar que s'espatlli el gust. El factor més important, tal com relata l'expert, no té a veure directament amb el cafè, sinó amb l'aigua i la seva temperatura: "El cafè més concentrat pot tenir un 95% d'aigua i un 5% de cafè, i un de filtrat pot ser un 99% d'aigua i un 1% de cafè", reflexiona l'especialista. Per aquest motiu, doncs, Oteros manté que és molt important tenir cura de l'aigua. Es pot tenir un cafè "boníssim", però si s'usa malament l'aigua el seu gust queda espatllat.
A banda de la temperatura i el volum d'aigua utilitzat, el tastador de cafè també remarca la importància d'adaptar el mètode per moldre'l al tipus de producte: "No val qualsevol cafè mòlt per a qualsevol mètode. A casa cal conservar bé el cafè, en un lloc sec, moldre'l en el moment en què l'hagis de preparar i ajustar la preparació al que t'agrada", destaca Oteros. D'aquesta manera, doncs, per obtenir un bon gaudir i que el sabor no quedi espatllat, és important fer servir la tècnica adequada i fer una bona gestió de l'aigua, tant de volum com de temperatura.
Quan hem d'esperar per beure cafè al matí?
A primera hora del matí, just després de despertar-nos, el cos activa de manera natural una pujada de cortisol, popularment se’l coneix com “l’hormona de l’estrès”. Aquesta hormona controla la manera com l’organisme utilitza l’energia i juga un paper clau en el cicle son-vigília: al matí, els seus nivells pugen de manera natural per ajudar-nos a despertar i activar-nos, i al vespre disminueixen per facilitar el descans.
Aquest procés, al matí, sol durar entre mitja hora i tres quarts d’hora, segons explica la nutricionista Elisa Escorihuela a l'ABC. Per tant, el problema arriba quan hi afegim cafeïna enmig d'aquest moment. El cafè reforça encara més aquest estat d’activació i, en algunes persones, això pot traduir-se en més tensió, nerviosisme, palpitacions o aquella sensació d’anar accelerat durant bona part del dia. És especialment habitual en persones que ja acumulen estrès o no descansen prou bé.