La millor recepta per fer un bon puré de patata, segons Jordi Cruz

El puré de patata sembla una de les receptes més senzilles de la cuina, però aconseguir-ne un resultat realment cremós i saborós no és tan fàcil com sembla. De fet, la clau no rau només en barrejar correctament la patata amb la llet i la mantega, sinó que hi ha altres elements que cal tenir en compte. El reputat xef Jordi Cruz assegura que hi ha diversos errors habituals que poden espatllar-ne completament la textura.
Segons explica el cuiner, la clau està en tres aspectes molt concrets: escollir bé la varietat de patata, controlar correctament la cocció i evitar processar-les amb aparells elèctrics. Fer servir una batedora o robot de cuina, per exemple, allibera massa midó i fa que el puré quedi enganxós i elàstic en lloc de lleuger i cremós.
Per preparar la recepta, Jordi Cruz recomana utilitzar:
- 500 grams de patates
- 100 ml de llet
- 50 grams de mantega
- 6 grams de sal
- Pebre negre al gust
Quins passos cal seguir?
Segons el xef català, el primer pas, i el més fonamental de tots, és escollir una bona patata. Recomana les varietats Yukon Gold, Russet, Rat, Kennebec o Monalisa. Un cop escollida, el següent pas és bullir-la bé durant quaranta-cinc minuts. Recomana fer-ho sense treure-li la pell. Cal comprovar la seva cocció punxant-les, ja que d'aquesta manera es pot veure el seu punt de cocció.
El següent pas és retirar-les de l'aigua i deixar-les atemperar abans de pelar-les. Un cop pelades, cal aixafar-les a poc a poc i manualment per obtenir la textura desitjada, ja que fer-ho amb electrodomèstics pot aigualir-les. Un cop aconseguit el puré, s'incorpora la llet calenta en una olla i també s'hi va afegint la mantega. S'afegeix la sal, es deixa cuinar a foc suau durant uns minuts i ja estarà llest. Si desitges una textura més fina, es pot passar el puré per un colador abans de servir-lo.