L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha reiterat aquest dimarts que el consum de peix és "segur" i està recomanat també per a dones embarassades, lactants i nens menors de 10 anys. Ara bé, ha subratllat que aquesta premissa només és vàlida si s'eviten les espècies amb un contingut en mercuri.
"El risc per mercuri existeix des del punt de vista toxicològic, però no es materialitza en condicions normals de consum", explica el membre del Comitè Científic de l'Aesan Ángel Gutiérrez. La solució no és evitar el peix, diu, sinó consumir-lo atenent les recomanacions nutricionals.
Així, les embarassades i els infants no han de consumir peixos com el peix espasa, la tonyina vermella i el tauró, per exemple. Es tracta d'espècies marines a la part alta de l'escala tròfica, amb una esperança de vida llarga i de grans dimensions. Totes aquestes característiques fan que estiguin més exposades a la contaminació de les aigües i que absorbeixin i integrin mercuri a l'organisme.
Convé no confondre's, però, i entendre que les dones embarassades i els nens no han de menjar peix en general, ja que precisament la ingesta de peix és "essencial" per a ells. En aquest sentit, Gutiérrez ha advertit que el mercuri "és neurotòxic", encara que la seva presència al peix "no significa" per si sola que hi hagi risc, sinó que dependrà del nivell de concentració del peix i de la freqüència de consum. A més, el risc no és igual per a tota la població, de manera que "el mateix nivell d'exposició que en un adult no provocarà cap mena de problema", ho pot fer en "població vulnerable".
Les conseqüències del mercuri en les embarassades i els infants
Segons ha detallat Gutiérrez, un consum excessiu pot produir alteracions del neurodesenvolupament en l'etapa prenatal, disminució del coeficient intel·lectual i, fins i tot, processos de dèficit de memòria, atenció i adquisició del llenguatge per part d'un nounat. "El metilmercuri és capaç de traspassar la barrera placentària", ha afegit, per asseverar que, per aquest motiu, l'exposició materna es pot equiparar a l'exposició fetal.
Així mateix, ha assenyalat que el risc del consum de peix amb alt contingut de mercuri per als nens és perquè el seu sistema nerviós està en desenvolupament actiu i tenen menor capacitat de detoxificació. Per això, ha cridat l'atenció als pares, a qui ha demanat que siguin conscients del risc i prenguin mesures. "Una cosa que jo puc consumir sense problemes potser no li puc donar al meu fill", ha apuntat.