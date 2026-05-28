L'error més comú a l'hora de saltar verdures, segons un cuiner

Si tens un grapat de verdures a la nevera les pots convertir en una recepta de primer nivell amb un simple saltat. Això pot servir tant per acompanyar altres plats, com ara carns o peixos, però també com una recepta per si sola. Saltar verdures és molt senzill, però cal tenir en compte alguns petits detalls, tal com relata el xef i divulgador culinari a les xarxes socials David Guibert.
L'error més comú a l'hora de cuinar aquestes verdures té a veure amb l'ús de l'oli. Tal com exposa Guibert en el seu llibre de cuina, Un xef ala teva cuina, l'error més habitual que hi ha a l'hora de fer un saltat de verdures és el de tirar oli directament a la paella o el wok en què s'està duent a terme l'elaboració. El motiu és que pot cremar-se per la calor i, per tant, alterar el sabor dels aliments.
Per contra, el cuiner recomana abocar l'oli sobre les verdures abans de posar-les a la paella i repartir-lo correctament amb les mans. D'aquesta manera, segons afirma Guibert, obtindrem un saltat de verdures amb un sabor molt potenciat.
Recomanacions per fer pizzes casolanes
La pizza és un dels plats preferits de molta gent, però res s'assembla la dels restaurants amb la que, sovint, es prepara a casa. Fer-la artesanalment permet adaptar els ingredients als gustos personals i controlar millor què es menja, però també acostuma a derivar en problemes amb la massa, ja que sovint queda seca, massa dura o directament cremada. Tenint en compte aquests fets, Guibert també li ha dedicat un vídeo amb consells.
El cuiner assegura que el gran error és pensar que una pizza s’ha de cuinar a baixa temperatura perquè no es cremi. Segons explica, aquest sistema acostuma a provocar justament l’efecte contrari, una massa massa feta, resseca i sense textura. Guibert recorda que els forns professionals per a pizza arriben als 400 o 500 graus i recomana aplicar la mateixa lògica a casa. Per això, aconsella posar el forn a màxima potència -normalment uns 250 graus- per aconseguir un cop de calor intens que faci que la massa quedi cruixent.