El secret de Jordi Cruz per mantenir les paelles netes com el primer dia

Tenir bones paelles és fonamental per garantir una bona cuina. N'hi ha de tota mena, malgrat que en els darrers anys les d'acer inoxidable han agafat molta rellevància, ja que són "extremadament resistents" i aguanten molt bé les altes temperatures. El mateix xef Jordi Cruz, amb múltiples reconeixements a la Guia Michelin, les fa servir: "La realitat és que requereixen tècnica, però quan s'entenen bé, es converteixen en una de les millors eines de cuina", argumenta el xef a les seves xarxes socials.

Per garantir-ne un bon funcionament i que siguin igual d'útils que el primer dia és important fer-ne una bona neteja. El xef recomana posar-li una mica d'aigua just després de cuinar, amb la paella encara calenta: "D'aquesta manera surten les restes de menjar". Un cop desenganxades, el següent pas és posar-la en una pica i, amb una mica de sabó, netejar l'estri de cuina: "Els primers usos poden requerir més neteja, però amb el temps la paella formarà una pàtina natural, que millora el seu comportament antiadherent", assevera Jordi Cruz.

@jordicruzof Las sartenes de acero tienen algo especial: son extremadamente resistentes, soportan temperaturas muy altas y pueden durar toda la vida. Pero también tienen fama de que “todo se pega”. La realidad es que simplemente requieren técnica. Cuando se entienden bien, se convierten en una de las mejores herramientas de cocina. Cómo cocinar en una sartén de acero: 1. Calienta bien la sartén. Las sartenes de acero necesitan temperatura alta. Para comprobar si está lista, añade una cucharadita de agua: si las gotas bailan por la superficie, estás viendo el efecto Leidenfrost, señal de que la sartén está en el punto perfecto. 2. Añade muy poca grasa. Una vez caliente, incorpora una pequeña cantidad de aceite o grasa. 3. Coloca el alimento y no lo toques. Si vas a cocinar carne o pescado, ponlo en la sartén y déjalo quieto. El alimento se soltará solo cuando esté bien dorado. 4. Controla el fuego. Una vez que la sartén está muy caliente, puedes bajar ligeramente la intensidad para que el dorado sea más uniforme y profundo. 5. Dale la vuelta cuando esté bien marcado. Cuando veas los bordes dorados, dale la vuelta y termina la cocción. Si la sartén está muy caliente, el alimento se moverá sin problema. Cómo limpiarla correctamente: Cuando termines de cocinar, es normal que queden restos pegados. 1. Añade un poco de agua en la sartén caliente para desglasar y despegar los restos. 2. Luego pásala al fregadero y lávala con un poco de jabón suave, frotando con delicadeza. Los primeros usos pueden requerir más limpieza, pero con el tiempo la sartén irá formando una pátina natural, que mejora su comportamiento antiadherente. Si la cuidas bien, es una sartén que puede acompañarte toda la vida en la cocina. #cocina #tips #gastronomia ♬ sonido original - Jordi Cruz

El xef recorda que, si es fa una bona neteja de la paella i es conserva amb les condicions adequades, aquest estri pot durar "tota la vida": "Si la cuideu bé, és una paella que us pot acompanyar al llarg de la vostra vida a la cuina", argumenta el reputat xef. Més enllà de fer-ne una bona neteja, també és important seguir bé els passos d'ús de cuina, ja que, sinó, es pot desgastar en excés.

La forma correcte de cuinar

El xef assegura que cal tenir en compte cinc passos per cuinar correctament en una paella d'acer inoxidable. En primer lloc, i el més important, tenir una bona temperatura. Per comprovar si està prou calenta, cal afegir un parell de gotes d'aigua a la paella i veure si "ballen". Un cop ja calenta, cal afegir molt poc oli o greix.

En cas de fer carns o peixos, és important no tocar-lo i, només girar-lo quan ja estigui ben marcat. A més, també és important controlar bé la temperatura, motiu pel qual es pot rebaixar lleugerament perquè la cocció sigui més uniforme.