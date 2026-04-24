La manera correcta de preparar el pa amb tomàquet, segons Jordi Cruz

El pa amb tomàquet. Aquest és un dels plats més característics de la cultura gastronòmica catalana. Tant si és per esmorzar, berenar o fins i tot sopar, sempre ve de gust i, acompanyat d’algun tipus d’embotit, és una opció ideal quan no tens gaires ingredients a la nevera. Cadascú, però, té la seva manera de preparar-lo, tot i que n’hi ha algunes que es consideren més locals que d’altres. Amb motiu de la diada de Sant Jordi, el xef Michelin Jordi Cruz ha compartit a les xarxes la millor manera de fer "un bon pa amb tomàquet".
“Moltes vegades he vist preparar el pa amb tomàquet amb poc rigor i poc criteri”, explica Cruz a les seves xarxes socials. “Ho vull reivindicar perquè és una insígnia de la meva terra”, afegeix. Segons el xef, per fer aquest plat només necessitem quatre ingredients: pa, tomàquet, oli i sal.
Encara que es tracta d’ingredients senzills, el xef subratlla alguns detalls a tenir en compte a l’hora d’escollir el pa i el tomàquet. Pel que fa al primer, cal que sigui “un bon pa rústic, de pagès, de massa mare”, destaca, “i que tingui una bona molla i crosta”. Pel que fa al tomàquet, hauria de ser de penjar. Per als seguidors que no són catalans, Cruz explica que aquest tipus de tomàquet es conserva molt bé, sobretot a l’hivern, perquè es penja -d’aquí el seu nom-, té la pell gruixuda i és sucós per dins. Ara bé, el xef apunta que, en realitat, qualsevol tomàquet ben sucós servirà per fer la recepta.
El pas a pas
I ara arriba el més important: el pas a pas. El primer que cal fer és tallar els tomàquets per la meitat. Després, toca fregar-los directament sobre el pa, però Cruz assenyala que hi ha una manera concreta de fer-ho perquè quedi perfecte: “Hem de fregar el tomàquet des de la crosta cap al centre, perquè la crosta ens ajuda a rascar la polpa i repartir-la millor sense fer malbé la molla del pa”. Un cop fet això, només cal afegir oli i sal.
Pel que fa a la sal, el xef puntualitza que, tot i que hi ha persones que prefereixen no posar-ne, "amb una mica de sal queda millor". Quant a l’oli, ha de ser fresc i afruitat. “El millor és el d’arbequina”, comenta. Finalment, el cuiner suggereix menjar-lo amb una mica d’embotit, com ara pernil o formatge: “No hi ha millor manera de menjar embotit”, conclou.