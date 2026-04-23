La data de caducitat dels productes del supermercat és un indicador del seu estat que, molta gent, segueix estrictament. Ara bé, hi ha determinats aliments que tenen una vida més llarga del que posa a l'etiqueta i el que molts consumidors llencen automàticament quan arriba el dia marcat a l’envàs pot continuar sent perfectament apte per al consum.
Aquest és el cas dels iogurts, que segons recorda l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, són aliments fermentats amb un nivell d’acidesa que dificulta el creixement de bacteris patògens. Això vol dir que, com explica el xef Jordi Cruz al seu perfil d'Instagram, si s’han conservat correctament a la nevera, poden consumir-se dies o fins i tot setmanes després de la data indicada.
Normals, desnatats i grecs: els que no caduquen
La clau, com indica el xef Michelin, és entendre què indica realment la data de caducitat en els iogurts: en la majoria dels casos, no es tracta d’una caducitat estricta, sinó d’una data de consum preferent, és a dir, "que poden passar uns dies i pots consumir-los tranquil·lament", indica Cruz.
El moment fins al qual el iogurt manté totes les seves propietats òptimes de sabor i textura és "28 dies després de quan s'elabora", destaca el xef català. Malgrat això, el desconeixement continua provocant que milers de iogurts acabin a les escombraries cada dia. "A partir d'aquest dia tens dues setmanes més per consumir-los sense cap problema", afegeix Cruz.
Una vegada han passat aquestes dues setmanes, si el iogurt té "bona olor i no està florit", explica el xef, no cal que el llencis a la brossa, de fet, encara es pot consumir sense riscos per a la salut.
L'únic inconvenient que pot sorgir en aquest moment, és que "perdi un poc de sabor o d'acidesa", subratlla Cruz, qui defensa que, fins que no vegis que el iogurt té defectes dolents com mala olor, gust estrany o envasos inflats; no s'ha de llençar a la brossa. Una lliçó que aplica per als iogurts normals, els desnatats i els grecs.