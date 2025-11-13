El iogurt que «redueix el risc de depressió i ajuda a dormir bé», segons el doctor Aurelio Rojas

Encara que sembli mentida o una exageració, existeix un iogurt, provat científicament, que et proporciona tots els nutrients i beneficis que puguis imaginar al teu cos. Tant físicament com mentalment, la ingesta d'aquest iogurt natural que s'ha fet molt popular els últims anys i que cada vegada més experts en nutrició recomanen, proporciona efectes positius.

Tant per a la millora del funcionament intestinal, del sistema immunitari, de l'estat d'ànim o del descans, aquest iogurt en concret és la clau. Els seus efectes no són immediats, però incloure'l en la dieta cada matí ajudarà a notar, a poc a poc, els beneficis en el cos, ja que segons explica el doctor Aurelio Rojas al seu vídeo de TikTok, és conegut com "el iogurt més sa del món".

El iogurt més sa del món

Rojas, conegut a TikTok com @doctorrojass, ha compartit un vídeo en què parla sobre els efectes positius del quefir, una beguda fermentada feta a base de llet, creada arran del procés de fermentació dels grans de quefir, una combinació de llevats beneficiosos i bacteris.

@doctorrojass El kéfir es un probiótico natural que en los últimos años ha ganado fama como "el yogur más saludable". Y no es solo moda: la ciencia respalda muchos de sus beneficios. Lo que dice la evidencia científica: - Mejora la microbiota intestinal y favorece la digestión (1,2). - Refuerza el sistema inmune gracias a su riqueza en probióticos, vitamina D y K (3). - Puede ayudar a reducir la inflamación, el colesterol y mejorar la presión arterial (4,5). - Tiene efecto indirecto en el control del peso al modular saciedad y metabolismo (6). Pero no es para todos: - Puede dar gases o diarrea en personas con intolerancia a la lactosa. - No está recomendado en personas inmunodeprimidas sin supervisión médica. La mejor manera de tomarlo, según la evidencia: - 1 vaso pequeño (150–200 ml) al día, preferiblemente en ayunas o por la mañana. - Combínalo con fruta rica en vitamina C (como kiwi, fresas o arándanos): la vitamina C potencia la absorción de hierro, mejora el equilibrio antioxidante y refuerza la sinergia probiótica. - Acompáñalo de una dieta rica en fibra y alimentos reales para potenciar sus efectos en la microbiota. Un hábito sencillo, natural y con respaldo científico que puede marcar la diferencia en tu energía, tu digestión y tu salud cardiovascular.

Segons el cardiòleg, el quefir pot contribuir a millorar la salut intestinal, reduir la inflamació i enfortir les defenses naturals del cos. A més, "és baix en lactosa en comparació amb la llet normal", destaca el doctor. Tot i això, adverteix que per a les persones intolerants a la lactosa no és recomanable prendre quefir.

Rojas continua enumerant els efectes positius d'aquest iogurt natural en el cos: "Millora l'absorció de vitamines i minerals, ajuda a controlar el colesterol, la pressió arterial i ajuda en la pèrdua de pes", explica el doctor. Rojas subratlla que, inclús, és una opció més completa que el iogurt normal, ja que té més probiòtics que són bons per protegir la flora intestinal.

Per si fora poca cosa, a més, el quefir pot "ajudar a millorar l'estat d'ànim i a dormir millor perquè millora la producció de gaba i serotonina", assenyala el cardiòleg, que són neurotransmissors que controlen l'estat d'ànim i les emocions. A més, el quefir també serveix per "tenir millor pell i menys acne", però això sí, compte amb la quantitat que s'ingereix perquè "en excés" pot provocar diarrees.

Per aquest motiu Rojas recomana prendre'l al matí, acompanyat de fruita fresca rica en vitamina C, "que potencien els efectes beneficiosos del quefir sobre el sistema immunitari", explica.