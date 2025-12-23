Com descongeles les gambes? Aquest error fa que s'enfosqueixin

Un dels aliments més habituals dels àpats de Nadal són les gambes. Un entrant ben lleuger i saborós que necessita un procés de descongelació abans d'arribar a la taula. I aquí és quan s'acostuma a cometre un error habitual. T'expliquem quin és i com pots evitar-lo.
El cas és que amb la carn i el marisc, la recomanació general és passar-lo del congelador a la nevera, perquè els aliments es vagin descongelant progressivament. El mateix passa amb les gambes cuites i amb closca. En aquests casos, la descongelació lenta ajuda a conservar el sabor i evita canvis bruscs de temperatura. Però les gambes crues són l'excepció de la norma, i seguir el procés habitual fa que s'enfosqueixin i empitjorin el seu aspecte.
Per què? Doncs la temperatura intermèdia -ni completament congelades ni totalment fresques- afavoreix que s'alliberin sucs, s'acumuli humitat i s'activin processos naturals del marisc que n'afecten l'aspecte. Tot i això, no afecta el gust ni deixa la gamba en mal estat.
Per tant, si les gambes estan crues i amb closca, en lloc de la nevera, el mètode més adequat per descongelar-les és en aigua freda amb sal. L'explicació és senzilla: la sal evita que el marisc absorbeixi l'aigua dolça durant el procés, cosa que en pot alterar la textura i fer que quedi tou o aigualit. A més, l'ús d'aigua freda evita que la gamba comenci a coure's durant la descongelació, cosa que podria afectar el sabor i la fermesa.
Altres detalls importants
Un dels més importants és descongelar només la quantitat de gambes que es consumirà. Tornar a congelar-les una vegada descongelades no és recomanable. Així mateix, un cop descongelades, és recomanable assecar-les bé abans de cuinar-les, sobretot si han deixat anar aigua, per evitar que quedin aigualides a la paella o a la planxa. Finalment, si les gambes ja s'han cuinat després de la descongelació, es poden conservar a la nevera durant un parell de dies i en un recipient tancat. Fins i tot és possible tornar-les a congelar ja cuinades, sempre que es faci en porcions petites i es mantingui la cadena de fred.
Gamba vermella, la més buscada
Totes les embarcacions d'arrossegament de la Confraria de Pescadors de Tarragona van sortir a pescar divendres passat per capturar tota mena de peix. Ara bé, segons el secretari de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Tarragona, Xavier Domènech, la gamba vermella és la principal captura. "També s'està agafant força gamba blanca, la que tota la vida s'anomenava la gamba de Huelva, que estava més al sud, amb aigües més calentes, ara se n'agafa molt aquí", arran del canvi climàtic, diu.