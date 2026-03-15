Els errors més comuns a l'hora de guardar els tàpers a la nevera, segons una nutricionista

Per gaudir d'una bona alimentació i mantenir una rutina equilibrada alhora, moltes persones opten per organitzar els àpats la setmana amb antelació. Això sovint implica dedicar unes quantes hores a la cuina en un sol dia per deixar preparades bona part de les menjades. Ara bé, el menjar cuinat també pot comportar riscos si no es conserva correctament. De fet, la mala conservació dels aliments és una de les causes més freqüents d'intoxicacions alimentàries. Per això, és fonamental saber com gestionar els tàpers i quines pautes cal seguir per guardar-los amb seguretat.
Beatriz González, dietista-nutricionista, explica en una entrevista amb Infosalus que el primer que cal fer un cop cuinats els plats és deixar-los a temperatura ambient, entre 4 i 60 graus. Després ja es poden posar a la nevera, però mai s'ha de fer just després de cuinar-los.
“Quan cuines i sobren aliments, no s’han de posar directament al fred perquè s’eleva la temperatura de l’electrodomèstic i s’escalfen la resta d’aliments", explica González. "Però compte, perquè tampoc poden estar dues hores damunt del taulell de la cuina", continua. L'estona exacta que l'experta recomana és entre 15 i 30 minuts, el temps just per "temperar" els plats: "I després ja es poden posar a la nevera".
L'experta afegeix que hi ha una manera de refredar les sobres ràpidament. Just quan s'acaba de cuinar, mentre el menjar encara fumeja i està calent, es pot posar l’olla o la carmanyola en un recipient amb aigua freda i gel. González assegura que, si es fa així al cap de cinc minuts ja es pot posar a la nevera. En la mateixa línia, una altra via és posar el recipient sota un raig d’aigua freda o utilitzar blocs de gel.
D'altra banda, pel que fa al moment de consumir els tàpers, l'experta recomana escalfar-los per sobre dels 60-70 graus per menjar amb seguretat.
Quant temps poden estar a la nevera?
Un cop ja tenim les carmanyoles preparades i dintre la nevera, el més important és saber fins a quin dia podem conservar-les. Segons l'experta, això depèn del tipus de menjar. Aquest és el temps que González recomana per a cada aliment:
- Carn cuinada: 3-4 dies
- Un paquet obert d’embotit o tallat a llesques: 3-5 dies
- Hamburgueses o carn picada (sense cuinar): 1-2 dies
- Carn fresca de vedella, xai i porc (sense cuinar): 3-5 dies
- Sopes i guisats amb verdures i carn: 3-4 dies
- Peix i marisc cuinats: 1-2 dies
- Peix cru: peix blau (verat, salmó, tonyina, sardines) d’1 a 3 dies; peix blanc (bacallà, abadejo, halibut, llenguado) d’1 a 3 dies
- Marisc cru: cranc i llagosta vius, 1 dia; cloïsses i musclos oberts, de 3 a 10 dies; calamar, d’1 a 3 dies
- Arròs i pasta: 2-3 dies
- Ous cuits: 1 setmana
- Ous crus amb closca: de 3 a 5 setmanes
- Verdures cuinades: 3-4 dies
- Llegums cuits: 4-5 dies
Si bé la pràctica de cuinar diversos àpats un mateix dia és cada vegada més habitual i permet estalviar temps, l'experta adverteix sobre el fet de reescalfar el menjar. González diu que, cada cop que ho fem, donem l’oportunitat als bacteris de multiplicar-se, i per això recomana evitar-ho tant com sigui possible.
Finalment, la dietista-nutricionista nega el mite que diu que “si fa bona olor és que està en bon estat”. En aquest sentit, subratlla que molts bacteris i toxines perilloses no alteren ni l’olor, ni el gust, ni l’aspecte dels aliments. Així, encara que sembli que el producte està fresc i que fa bona olor, pot acabar provocant problemes digestius. “Millor guiar-se per les condicions de conservació i per les dates, i no pas pel nas”, conclou.