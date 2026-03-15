L'error que cometen molts pares a l'hora de preparar l'esmorzar dels fills: «Pot provocar vòmits»

L'educació dels fills i dels nets és una tasca que dura les 24 hores del dia i els set dies de la setmana. Quan els infants són petits, desconeixen el món que els envolta i tot es converteix en un aprenentatge, pel qual els referents adults de la família i a l'escola tenen la responsabilitat de predicar amb l'exemple. Això passa amb la manera de parlar i d'actuar, en els hàbits diaris, l'estil de vida... I també en la manera de menjar i de preparar els àpats.
En aquest sentit, l'enginyera d'aliments i divulgadora científica Mariana Zapién, coneguda a les xarxes socials com Ingdetusalimentos, ha alertat d'un error freqüent que cometen moltes famílies a l'hora de preparar l'esmorzar dels fills. Concretament, l'entrepà que s'enduen a l'escola.
Molts pares opten per comprar el pa un dia i aprofitar-lo durant tota la setmana. Si bé, una mala conservació pot provocar que aparegui floridura que, en les fases avançades, es pot identificar a ull nu perquè forma estructures verdoses i blanquinoses. En les fases primerenques, però, pot ser imperceptible o que les taques quedin arraconades en alguna part de la llesca.
Quan passa això, hi ha qui talla les parts visiblement afectades i aprofita la resta del pa, la qual cosa és un error que, si es repeteix freqüentment, pot ser perillós. Sobretot, per a la salut dels més petits i de la població vulnerable. El motiu, explica Zapién, és que els fongs es poden haver estès per tot el pa, però només ser visibles en algunes zones.
"La floridura forma filaments que poden penetrar en aliments tous com el pa", detalla l'experta, que alerta que, encara que es tregui la taca visible, els fongs poden continuar dins i el més segur i recomanable és "llençar el pa sencer". En un vídeo a Instagram, Zapién ho demostra amb imatges en el microscopi per tal que ningú continuï cometent aquest error.
El millor esmorzar abans d'un examen, segons els experts
D'altra banda, l'esmorzar també és clau per al rendiment dels alumnes. Segons explica Patricia Martínez en un article de la UOC, una bona i variada dieta per enfrontar els exàmens amb concentració, agilitat mental i rendiment no té efectes del matí a la nit, de fet, es basa en el manteniment i la constància dels bons hàbits alimentaris. Per aquest motiu, has de saber quins són els aliments clau per enfortir les connexions del teu cervell i millorar la memòria.
En aquest sentit, hi ha aliments que potencien més les nostres capacitats cognitives i, incorporats en els nostres menjars diaris, aporten nutrients i beneficis molt necessaris per al bon funcionament del nostre cervell. Les proteïnes o carbohidrats són una molt bona opció per mantenir un bon funcionament cerebral, ja que mantenen un flux d’energia constant i eviten les baixades de sucre i contribueixen a la sensació de sacietat. Alguns d'aquests aliments són els cereals integrals, la quinoa, l'espelta, la pasta, els ous o els llegums.
A més, l'omega-3 i l'omega-6 també són nutrients que afavoreixen la memòria i la rapidesa mental. Es troben al peix blau, a les nous, a les llavors de lli o xia. També és beneficiosa pel cervell la vitamina B12, essencial per prevenir el cansament mental i reforçar les connexions neuronals. Present en ous, làctics i carns magres.