Detecten microplàstics en aliments infantils de dues grans marques

Una investigació de Greenpeace ha detectat la presència de microplàstics en aliments per a nadons comercialitzats per Nestlé i Danone. Segons l'ONG, es tracta de purés infantils que es venen als supermercats envasats en bosses de plàstic flexible. L'estudi planteja dubtes sobre la seguretat d'aquests productes d'alimentació dirigits específicament a la població més vulnerable.
L'informe "Plàstics diminuts, un gran problema: Els riscos ocults de les bosses de plàstic per a aliments infantils" detalla els resultats de les mostres analitzades al laboratori de productes infantils de les marques Gerber (Nestlé) i Happy Baby Organics (Danone). A banda de detectar partícules de microplàstics en totes les mostres, les anàlisis també han descobert la presència de substàncies químiques tant a l'envàs com al propi aliment. Segons Greenpeace, això suggereix que la principal font de contaminació és l'envàs.
Julio Barea, responsable de la campanya de Residus de Greenpeace, declara que això "suposa un cop dur per a les famílies espanyoles que confien en aquestes marques per alimentar els seus fills i filles amb productes que consideren segurs i nutritius". Segons Barea, la investigació indica que "el model de negoci dependent del plàstic de Nestlé i Danone no pot garantir que el contingut estigui lliure de microplàstics i de químics disruptors". "Estem alimentant una generació amb residus plàstics davant la passivitat dels reguladors", assevera.
Les troballes de l'estudi
Concretament, la investigació de l'ONG ha detectat
- Contaminació massiva: per cada gram de menjar analitzat, s'ha trobat una mitjana de fins a 54 partícules de microplàstics a les bossetes de Gerber i fins a 99 partícules a les de Happy Baby Organics. Això equival a unes 270 i 495 partícules de microplàstic per cada culleradeta, respectivament.
- Càrrega per ració: s’estima que un nadó ingereix més de 5.000 partícules en cada bosseta de Gerber i més de 11.000 en cadascuna de les de Happy Baby Organics.
- Perill químic: l’estudi va identificar substàncies químiques associades al plàstic en l’envàs i l’aliment, incloent-hi un possible disruptor endocrí (2,4-DTBP) en les mostres de iogurt de Gerber.
- Vincle directe: les dades suggereixen una relació directa entre el polietilè -el plàstic amb què estan recobertes internament les bossetes- i la presència de microplàstics en el menjar.
D'altra banda, Greenpeace també alerta que la venda d'aquest tipus d'envasos ja representa el 37,15% del mercat global, superant els pots de vidre. Això dificulta el reciclatge efectiu d'aquests envasos que acaben, majoritàriament, en abocadors, incineradores o al medi ambient. “La contaminació per plàstics no només està destruint les nostres costes i camps a Espanya; està entrant als cossos dels nostres fills des de la primera infància”, alerta Barea.
Davant dels resultats de la investigació, l'ONG exigeix a Nestlé, Danone i la resta de companyies que produeixen alimentació infantil que analitzin urgentment els seus productes i demostrin que no estan posant en risc els infants.