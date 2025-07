Aquesta és la pitjor cervesa del supermercat, segons l'OCU

La cervesa és una de les begudes alcohòliques més populars del planeta i el seu mercat és cada vegada més divers. N'hi ha per a tots els gustos i els darrers anys han sorgit múltiples marques artesanals per als paladars més curiosos i exigents. Si bé, la majoria de la població continua optant per les marques tradicionals del supermercat i, per això, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha fet una anàlisi de més de 30 productes diferents per determinar quina és la millor i quina és la pitjor.

Els experts encarregats de l'estudi han valorat el gust, la composició química, l'etiquetatge, el contingut d'alcohol, el grau de fermentació i el preu. Amb aquestes dades tècniques, l'OCU vol orientar el consum de la població amb una informació detallada del paràmetre clau: la qualitat-preu.

Així, la cervesa amb una valoració més alta ha estat l'Argus Suave del supermercat Lidl, que destaca per un bon equilibri amb un preu assequible. Completen el podi la Mahou Clásica i Amstel Original, que han trobat en les anàlisis químiques el principal baluard.

D'altra banda, els experts de l'OCU han assenyalat la Cruzcampo Pilsen com la pitjor cervesa del supermercat i ha destacat el mal gust i la baixa qualitat de la composició química. També quan s'ha comparat amb altres cerveses en el mateix rang de preus, pel qual la qualitat-preu continua sent baixa.

Els quatre tipus de persona que no haurien de beure cervesa

El consum d'alcohol, en qualsevol gradació, no és recomanable i suposa un risc per a la salut. En aquest sentit, hi ha quatre tipus de persones que encara han de vigilar més i que, fins i tot, haurien d'evitar beure'n.

Un estudi del Departament d'Agricultura i el Departament de Salut dels Estats Units assenyala que les persones amb la síndrome de l'intestí irritable, una condició gastrointestinal caracteritzada pel dolor abdominal, inflamació i alteracions del ritme intestinal; són més sensibles a l'alcohol i a les begudes carbonatades. En segon lloc, el que fa als malalts de cirrosi o altres problemes de fetge, l'alcohol és la gran substància a evitar.

La norma afecta també les persones amb aciditat d'estómac, ja que la cervesa pot debilitar l'esfínter esofàgic, el múscul encarregat de prevenir el reflux des de l'estómac. Finalment, les persones amb diabetis o en una fase prèvia han d'optar per opcions sense sucre i sense alcohol, ja que tenen un risc més elevat de patir hipoglucèmia i la cervesa pot dificultar la regulació de la glucosa.