Deu consells perquè aquest estiu no us piquin els mosquits

Una de les pitjors sensacions de l'estiu és la de saber que estàs compartint habitació amb un mosquit. Fins ara, els productes químics, com els plaguicides o els desinfectants, han estat un dels mètodes més coneguts per combatre les plagues. Però aquests productes, per les propietats intrínseques que tenen, poden comportar un risc per a la salut si no s'utilitzen de forma adequada i, per tant, cal racionalitzar-ne l'ús.
Per això, per evitar picades de mosquits, cal prendre mesures de sanejament i d'higiene. En el cas d'utilitzar productes químics, s'han de prioritzar els productes de menys perillositat per a la salut de les persones i per al medi ambient. A continuació, us donem 10 consells perquè aquest estiu no us piquin els mosquits (o us piquin una mica menys).
No utilitzar perfums ni aerosols
És recomanable no utilitzar cap mena de sabó perfumat ni aerosols, tant pels cabells com pel cos, ja que l'olor podria atreure els mosquits.
Sortir el menys possible entre el vespre i la matinada
Aquestes són les hores en què acostumen a aparèixer i, per tant, s'ha d'evitar sortir al carrer tant com es pugui.
Tenir el llum apagat
Quan les finestres de casa estiguin obertes, assegura't de no tenir els llums oberts, ja que és on acudeixen els mosquits.
Utilitzar roba llarga
Un consell obvi, com més cobert tinguis el cos, a menys llocs et podran picar. També es recomana no utilitzar colors foscs ni massa brillants.
Evitar els nius d'insectes
Basses d'aigua o jardins amb flors són llocs on els insectes són més freqüents, per això se n'ha d'estar el màxim lluny possible.
Mantenir una bona higiene personal
Les olors corporals fortes com ara la suor atrauen els mosquits a picar.
Escollir bons repel·lents
Els més recomanables són els que contenen dietiltoluamida, considerat per l'OMS el repel·lent més eficaç.
Provar remeis naturals
L'olor de plantes aromàtiques com el romaní, l'eucaliptus o la farigola poden tenir efectes repel·lents.
Espolsar la roba abans de posar-se-la
Si la roba ha estat estesa a l'exterior, és recomanable espolsar-la abans de posar-se-la.
Fer servir vaporitzadors d'endoll
Aquests aparells compten amb un sistema d'escalfament que evapora un líquid que els mosquits troben desagradable.