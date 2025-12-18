Quant consumeixen els llums de Nadal?: estalvia en la factura

L'època nadalenca i l'augment de les despeses van de bracet. Sigui per la compra de menjar més saborós, de marisc o de més qualitat per celebrar les festes, sigui pels regals o per aprofitar les vacances i fer una escapada, la celebració del Nadal fa que es buidin més de pressa les butxaques que de costum.
Una de les tradicions més populars a les llars catalanes és decorar-les amb detalls nadalencs: figures, l'arbre de Nadal, el pessebre, espelmes i els llums. Precisament, aquest darrer, fa que sigui un abans i un després, un cop s'encenen, l'ambient és més càlid i si es col·loca a l'exterior, de nit fa molt goig, però això suposa un augment de la factura de la llum. Tot i això, cal tenir en compte que hi ha diferents tipus de llums, les quals ofereixen des d'una diferent tonalitat fins a un diferent cost a la factura, ja que no totes tenen el mateix impacte energètic.
Quant consumeixen les bombetes?
Per una banda, les bombetes incandescents poden arribar a consumir entorn 0,5 i 1 bat per bombeta, mentre que els LEDS solen ser millor opció per la seva eficiència: només consumeixen entre 0,08 i 0,15 bats per bombeta, asseguren des de TotalEnergies.
La clau perquè no es dispari el preu de la factura de la llum "és ajustar la potència elèctrica que tinguem contractada", sobretot quan es preveu col·locar més llums o endollar més dispositius durant el Nadal. A més, des de TotalEnergies, també recomanen consultar si la potència contractada de la llum cobreix totes les necessitats de consum de la llar sense que resulti excessiva, ja que en cas de contractar més potencia de la necessària la factura augmenta sense ser necessari. I, per altra banda, més enllà de la factura, els ploms poden saltar en plena celebració.
Els LEDS aporten diversos beneficis respecte a les bombetes convencionals, aquests són alguns dels avantatges:
- Tenen una vida més llarga i el seu manteniment és més fàcil.
- Funciona de manera òptima en ambients molt freds com pot ser l'exterior.
- Un millor funcionament a l'hora de canviar de color o encendres i apagar-se.
- No necessiten esclafar-se i l'ofereixen la màxima lluminositat a l'instant.
Alternatives als llums de Nadal
En cas de no voler utilitzar llums LED, hi ha altres elements que poden donar el toc nadalenc a la llar sense haver de gastar més en la factura de la llum. Des de jugar amb el color vermell, verd i daurat en diversos elements de casa com coixins, catifes, mantes, o objectes de decoració fins a situar objectes decoratius com follets, rens, un tió, un Pare Noel o diverses espelmes en diferents racons de la casa.