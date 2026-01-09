L'OCU adverteix sobre el kombutxa i assenyala els millors del supermercat: «Tenen carències»

L'estil de vida de les persones evoluciona i amb aquest, els aliments que consumeixen i les rutines. L’augment del ritme de vida, la consciència sobre l’impacte de l’alimentació en la salut i l’accés a una informació cada vegada més especialitzada han empès moltes persones a replantejar els seus hàbits quotidians. Tot plegat fa que menjar ja no es consideri una necessitat bàsica, sinó una decisió que influeix en la prevenció de malalties i en el rendiment físic i mental.
En aquest context, els patrons alimentaris tradicionals han anat deixant pas a una alimentació que valora el que hi ha més enllà del gust, prioritza els productes naturals, mínimament processats i amb beneficis nutricionals. Davant d'aquest canvi, diferents aliments i begudes s'han posat de moda. Una d'aquestes és el kombutxa, però tot i que hagi arribat fa relativament poc a occident, fa vora 2.000 anys que es consumeix a Àsia. Es tracta de la fermentació que generen els fongs del te i s'utilitzava a la Xina pe curar processos intestinals o malalties inflamatòries com artritis.
L'OCU posa la lupa
Malgrat que cada cop es consumeixi més, l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha posat el focus sobre aquesta beguda, ja que després d'analitzar la beguda provinent de diferents supermercats han detectat "l'absència d'estudis científics que confirmin els suposats beneficis probiòtics o funcionals".
L'OCU ha utilitzat la seva escala saludable que empra per comparar els aliments, com per exemple el tortell de reis, i ha analitzat 90 kombutxes, algunes de marques reconegudes i altres de marca blanca. Els resultats, en general, han estat bons comparats amb altres productes consumits en bars i restaurants. Mentre begudes ensucrades tenen de mitjana més de 10 grams de sucre, el kombutxa en té 2,5 grams per cada 100 mil·lilitres. Però a l'altra banda de la balança s'han detectat certs elements industrials com aromes, colorants i edulcorants.
Valen el que costen?
Tot i això, des de l'OCU alerten de l'elevat preu d'aquestes begudes: "Costen entre dues i deu vegades més que un refresc tradicional", apunten. Mentre refrescos com Nestea o Lipton oscil·len entre un i quatre euros el litre, el kombutxa s'encareix fins als 10-15 euros per litre.
Les millors dels supermercats
- Club Gourment El Corte Inglés: El kombutxa de te verd i fruits vermells té un 1,5% de sucre, 24 kcal/ 100 ml i val 2,25 euros per 25 centilitres.
- Mun Kombucha vebrena: Més natural, però més cara. Té un 0,5% de sucre, 1 kcal/ 100 ml i costa 3,85 euros els 25 centilitres.
- Santiveri Bio Kombucha hibicius: 0% sucre, 2 kcal/ 100 ml i té el preu més baix de les tres; 2,65 euros / 25 cc.