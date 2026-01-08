Aquests formatges redueixen el risc d'Alzheimer, segons un estudi

Un recent estudi descobreix que, tot i la dificultat per relacionar la ingesta de làctics i el risc de demència, hi ha certa correlació. La investigació duta a terme a Suècia ha comptat amb 27.670 participants, els quals tenien una edat mitjana de 58 anys, i s'ha analitzat el progrés d'aquestes persones durant 25 anys de mitjana.
Durant els 25 anys d'anàlisi es van detectar 3.208 casos d'incidents de demència, els quals, la majoria consumien dosis inexistents o més baixes de formatges rics en greix. La investigació es basava en un mètode exhaustiu d'historial dietètic que combinava un diari d'aliments de 7 dies, un qüestionari de freqüència alimentària i una entrevista dietètica.
Quant s'ha de menjar?
De manera més concreta, l'estudi va concloure que consumir més de 50 grams al dia de formatge alt en greix (més del 20% greix) redueix el risc de demència. Mentre que un consum baix d'aquest producte, menys de 15 grams al dia, no redueix la possibilitat de patir malalties de demència com l'Alzheimer. Precisament, es va detectar que les persones que consumien més de 20 grams al dia de crema amb alt contingut de greixos, el que és un producte amb més del 30% greix, tenia un 16% de patir qualsevol mena de demència.
La clau és el greix
L'estudi es va realitzar amb productes làctics, no únicament amb formatges i es va concloure que els productes que marcaven la diferència eren el formatge alt en greix i la nata alta en greix. Així doncs, productes com el formatge light i la nata baixa en greix i altres productes làctics no es va poder corroborar cap relació significativa.
Més val prevenir, que curar
Aquest estudi és rellevant donades les dades sobre la quantitat de persones que pateixen i patiran demència: l'any 2019 uns 57 milions de persones tenien la malaltia, mentre que pel 2050 es calcula que serà uns 153 milions. Per aquesta raó, afegint que no hi ha tractaments eficaços per la demència, cal posar èmfasi en la prevenció, més que en la cura.
Els formatges amb més contingut de greix
- Entre els formatges més grassos que podem trobar al mercat es troba el formatge de cabra, ja que la llet d'aquest animal és rica en greixos. El formatge de cabra pot superar el 35% de matèria greixosa i, per tant, contenir més de 450 kcal en 100 grams.
- El formatge cheddar té gairebé un 34% de matèria grassa, i això suposa més de 400 kcal per cada 100 grams.
- Un altre dels formatges més grassos del mercat és el formatge Gruyère. Aquest formatge suís conté un 32% de matèria grassa, cosa que es tradueix en 410 kcal per cada 100 grams.