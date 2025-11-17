El millor formatge de búfala del món es troba al Moianès, segons els World Cheese Awards

Catalunya és un país amb tradicions gastronòmiques reconegudes. Al sector del raïm destaquem pels vins i els caves de gran sabor i valor i al sector del formatge tampoc ens quedem darrere, de fet, al Moianès hi ha una formatgeria històrica que encapçala en aquesta tradició ramadera i d'elaboració de productes artesans i locals que ha sigut reconeguda amb un premi mundial per tenir el millor formatge de la seva categoria d'entre la resta de competidors mundials.
Aquest guardó s'emmarca dins la competició World Cheese Awards, que enguany s'ha celebrat a Berna, Suïssa. En aquesta edició han participat 5.244 varietats de formatges de 46 països i, per tant, és una de les competicions més prestigioses i important en l'àmbit internacional en el món dels formatges. El tast el fan 265 jutges que trien els 14 millors exemplars del món a partir d'un sistema de puntuació. A més, reparteixen 110 medalles "Super Gold" per premiar els millors formatges de cada categoria.
El millor formatge de búfala del món
En la competició mundial de formatges d’arreu del planeta ha sigut un productor del Moianès qui ha destacat dins la categoria de formatge búfala amb pell florida. Formatges Montbrú ha guanyat el reconeixement "Super Gold" amb la seva varietat Sarró de búfala, distingit com el millor dins d'aquest tipus de formatges.
Aquest reconeixement de prestigi internacional no és l'únic que ha rebut la formatgeria catalana, de fet, ja va fer història el 2019 quan el seu Sarró de cabra va endur-se el màxim guardó dins de la categoria de formatges de búfala. Aquest tipus de formatges són característics i reben el nom pel tipus de llet que fan servir, que és de búfala. En concret, el Sarró de búfala de la Formatgeria Montbrú té una textura semidura i està madurat lentament fins als 4 mesos, per aconseguir un formatge intens però refinat.
Característiques que han reconegut els jutges, qui han elogiat especialment l’aroma marcada, la consistència i la personalitat del producte, un semicurat de búfala elaborat sense lactosa. El formatge es ven en peces d’uns 1,5 quilos, amb un preu aproximat de 53 euros. Al web de Montbrú expliquen que és un bon postre per acompanyar amb figues seques o codonyat, però també per acompanyar amb un vi blanc afruitat.
Un ofici històric
La Formatgeria Montbrú va iniciar la seva tradició ramadera el 1800, però no va ser fins al 1981 que la família Antúnez Llonch de Moià van decidir utilitzar les cabres que tenien per fer formatge i aportar diners per sostenir la família. Des d'aleshores i fins a l'actualitat, la seva tècnica i manera de treballar ha anat evolucionant i adaptant-se a les noves maneres de fer formatge, això sí, sempre respectant l'essència de què els caracteritza: productes artesans i locals i un ramat que pastura als boscos de Montbrú.
