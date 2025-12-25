L'aperitiu ideal per Nadal amb només 4 ingredients, segons una finalista de «MasterChef»

Els dinars i sopars de Nadal poden ser un maldecap quan ets la persona encarregada de pensar en els plats i el menjar que hi haurà a taula. Moltes vegades el temps i la situació econòmica de cada família no permet cuinar opcions molt elaborades ni cares, o de vegades és el nombre de persones que van a sopar a ta casa el que et provoca un problema a l'hora de pensar en què fer per dinar o sopar.
Per aquest motiu, s'han de buscar opcions econòmiques, ràpides i fàcils de fer per poder omplir la taula i les panxes de tothom qui ve a compartir aquestes dates en família. La finalista i exconcursant de MasterChef 13 Bea Negro proposa una idea amb aquestes característiques per fer un aperitiu exquisit i molt senzill amb què sorprendràs a tothom.
Només quatre ingredients per ser el "rei de l'aperitiu"
Negro comparteix al seu perfil d'Instagram una recepta ideal per Nadal que qualsevol pot fer a casa amb només quatre ingredients. Es tracta d’una recepta pensada per a qui vol innovar sense gastar diners ni invertir massa temps, ja que es basa en pocs ingredients i un procés molt assequible.
La finalista de MasterChef aposta per un aperitiu original: un pastís fet amb pasta filo, tomàquet cherry, oliva negra i burrata. El cost total ronda els vuit euros, i permet preparar diverses porcions, fet que el converteix en una opció perfecta per als grans sopars o dinars amb familiars o amb amics.
Per preparar-la, només cal superposar diverses làmines de pasta filo untades amb mantega dins d’un motlle de pastís, estendre-hi una base de tapenade d'olives negres i repartir els tomàquets tallats, juntament amb herbes aromàtiques. El tapenade és una pasta feta d'olives negres que es pot fer triturant les olives o es pot comprar feta com si fora una mena de paté d'oliva, que es pot trobar fàcilment a qualsevol supermercat.
Una vegada muntat el pastís, s'ha de posar al forn a 180 °C durant 15 minuts amb paper d'alumini per sobre i, després, s'ha de reitrar el paper i deixar que el pastís s'acabi de cuinar durant 10 minuts dins del forn. Quan vegis que té un color daurat, ja està llesta per treure del forn i deixar refredar. Serveix-la per trossos amb un raig d'oli d'oliva i burrata per sobre per donar el toc final i llest!