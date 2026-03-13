El 85% de les pomes analitzades en 13 països europeus conté residus de pesticides

Per obtenir el major marge de benefici cal ser el màxim eficient, i aquesta premissa sovint també s'aplica en el sector alimentari. Això, com a mínim, ho constata una anàlisi científica realitzada per ONG Presticide Action Network Europe (PAN Europe) i unes 13 entitats europees més.
En aquest cas han analitzat 59 mostres de producció local de pomes recollides en 13 països europeus, entre aquests, Espanya. I els resultats són sorprenents: el 85% de les pomes tenien residus de més d'un pesticida i el 93% contenia com a mínim una d'aquestes substàncies. A més, cada mostra contenia de mitjana tres residus diferents i en alguns casos se'n van observar amb fins a set.
Davant els resultats observats, la comunitat científica alerta de l'"efecte còctel", el qual succeeix quan un producte està exposat a diverses substàncies químiques de manera simultània. Els autors de l'estudi indiquen que aquest risc encara no es contemplat al 100% en l'avaluació regulatòria europea, ja que el reglament situa límits màxims sempre que hi hagi metodologies adequades que ho puguin contrastar.
Preocupació toxicològica
Els resultats de l'estudi mostren com un 71% de les pomes contenien com a mínim un pesticida classificat per la UE com a "candidat a la substitució", una categoria reservada a les substàncies de major preocupació toxicològica. Un 64% incloïa com a mínim un pesticida PFAS i un 36% de la mostra tenia residus compostos neurotòxics.
Pel que fa a la qualitat de les pomes de procedència de l'estat espanyol, un 80% presentava residus múltiples, de la mateixa manera que les procedents de França i Itàlia. Mentre que els nivells més elevats s'han trobat en les pomes procedents de Croàcia, República Txeca, Alemanya, Hongria, Luxemburg Holanda, Polònia i Suïssa.
De manera més concreta, els països analitzats han estat Bèlgica, Croàcia, República Txeca, Dinamarca, França, Alemanya, Hongria, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Polònia, Espanya i Suïssa. I en el cas de les pomes de procedència espanyola, s'han adquirit del supermercat BM Urban i Mercadona.
Major perill per als infants
Amb aquestes dades sobre la taula, els científics han recalcat l'afectació que pot tenir en l'alimentació infantil. Segons els autors de l'estudi, si aquestes pomes es comercialitzessin com aliment processat per a bebès i nens petits, el 93% no compliria els requisits mínims permesos per la legislació europea. El comunicat de la PAN Europe ressalta que en aquests casos de menjar infantil processat es pot superar "fins a 600 vegades" el llindar permès.