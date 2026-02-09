Un supermercat català és el més ben valorat de l'Estat, segons l'OCU

Anar a comprar és un hàbit tan interioritzat com anar a la feina o passejar el gos cada dia. Tot i que hi ha famílies que compren gairebé cada dia, altres que ho fan un cop a la setmana, i altres que omplen el carretó un cop al mes, quasi sempre es fa en el mateix supermercat. Es repeteixen recorreguts, es compren els mateixos productes i es va als establiments de sempre, i sovint es tria el supermercat gairebé sense pensar, per costum. El tracte, la proximitat o la qualitat dels productes acaben pesant tant com el preu a l’hora d’escollir on comprar.
En aquest sentit, l’informe anual de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) permet saber quins són els supermercats més ben valorats pels consumidors i quins factors marquen realment la diferència: des del cost de la compra fins a la qualitat dels productes frescos, l’atenció al client o l’aposta pel producte local.
El preu no ho és tot
Sovint mirar el preu dels productes pot ser un aspecte decisiu per anar a un lloc o a un altre, però no és l'únic ni el principal. En primer lloc, un 33% dels consumidors trien un súper o un altre d'acord amb raons pràctiques com la proximitat o l'accessibilitat que tenen els establiments respecte al lloc de feina o d'on es viu. En segon lloc, sí que entra en joc els preus. Un 20% dels compradors explica que el cost del carretó de la compra determina si es va a un supermercat o a un altre.
El preu dels aliments influeixen en l'economia del dia a dia, i segons l'últim registre de l'OCU, cada llar es gasta de mitjana 396 euros al mes. Una xifra que s'enfila en les famílies de quatre persones: 500 euros només en supermercats. I els aliments més comprats són els làctics, oli, pasta, arròs i productes per la higiene i la llar, mentre que el peix és el producte menys comprat als supermercats; segons l'OCU, els consumidors prefereixen anar al mercat o peixateria.
Els supermercats més ben valorats
En el mateix informe l'OCU ha valorat 46 supermercats i hipermercats en funció de diversos criteris com la proximitat, l'atenció al client, la qualitat dels productes o la neteja del local. Les valoracions de gairebé 5.000 persones, dibuixa un panorama sobre quines cadenes de distribució generen més confiança. Els resultats situen diverses marques de proximitat com les més ben puntuades. Esclat i BonPreu lideren el rànquing, amb 84 i 79 punts sobre 100 respectivament, i pel que fa a les cadenes d'implantació estatal destaquen El Corte Inglés, Hipercor i Aldi.
Bon Preu i Esclat encapçalen la classificació, però no són les úniques que surten ben parades. Altres cadenes d’àmbit local com Ametller Origen, BonÀrea, Plus Fresc, Consum també obtenen bones valoracions, fet que reforça el pes del comerç arrelat al territori. De fet, Ametller Origen és la cadena preferida pels consumidors en la categoria de fruita i verdura, amb una puntuació de 84.
Per altra banda, l'informe també destaca quins són els supermercats preferits pel consum de la carn. En aquest cas també és un català el millor de la llista: Plus Fresc. El segueixen BM Complet, Familia i Supercor.