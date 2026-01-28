Les úniques pizzes de supermercat acceptables des d'un punt de vista nutricional, segons l'OCU

Quan parla l'OCU s'ha d'escoltar. L'Organització de Consumidors i Usuaris vetlla per la seguretat de la ciutadania valorant i assenyalant productes que no són com diuen ser o que utilitzen una publicitat enganyosa, entre altres. Un dels darrers estudis que han fet ha estat sobre les pizzes dels supermercats, les que són precuinades o congelades.
Les pizzes són un producte que satisfà un àpat ràpid i barat o de gaudir mirant una pel·lícula o fins i tot hi ha famílies que ho tenen com el sopar fix de cap de setmana. Tot i que no és dolent si es mengen de tant en tant i es manté una dieta equilibrada, des de l'OCU alerten de la seva composició nutricional deficient en la immensa majoria de casos. Però, tot i això, n'hi ha cinc que destaquen per sobre de la resta per ser les menys perjudicials per a la salut.
L'anàlisi assenyala que les pizzes precuinades refrigerades o congelades destaquen negativament per tenir un excés de sal, de greixos saturats i de calories. Des de l'OCU alerten que menjar sovint aquest tipus de producte no és recomanable dins d'una dieta equilibrada. L'estudi revela que una gran a part de l'alt nivell de greixos saturats prové sobretot del formatge, sovint de baixa qualitat, que afecta la salut cardiovascular.
Les millors pizzes del supermercat
- Pizza prosciutto Casa Terradelles
- Pizza de pernil i formatge d'Eroski
- Pizza de pernil i formatge d'El Corte Inglés Selection
- Pizza Barbacoa de Mamma Mancini (Aldi)
- Pizza de pollastre BBQ de Campofrío
L'estudi se centra en les pizzes que hi ha en les grans superfícies de l'estat espanyol, però s'ha de tenir en compte que totes les pizzes dels diferents supermercats tenen un valor nutricional similar, és a dir, deficient. El que si es pot comprovar amb les pizzes de supermercat és que a menor varietat o nombre d'ingredients millor és la qualitat nutricional de la pizza. Per tant, les pizzes de pernil i formatge solen ser les menys dolentes, i cal anar amb compte amb les que porten molt formatge, ja que és l'ingredient més deficient de les pizzes si és de mala qualitat.
La millor pizza de Barcelona
Pizzas Fest és el certamen que decideix quina és la millor pizza de la capital catalana. I després de degustar les diferents opcions d'aquest plat típic de la cuina casolana napolitana, el jurat del concurs ha decidit que el restaurant Giorgio és on es pot trobar la millor pizza de Barcelona. De fet, les millors pizzes, ja que ha premiat una de les seves versions clàssiques, la diavola, de salami picant; i una de les gurmets, amb base blanca, espinacs, tomàquet sec i parmesà.
L'establiment, situat al carrer d'Ausiàs March, molt a prop de plaça Urquinaona, va ser fundat l'any 2012 i recentment ha renovat el concepte. Els preus de les pizzes de la carta -que també inclou plats de pasta, peix i carn- oscil·len entre els set i els 16,5 euros.