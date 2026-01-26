Cinc mites alimentaris que cal «desterrar», segons l'Acadèmia Espanyola de Nutrició

És habitual que en converses informals sobre salut i dieta apareguin conceptes que no reflecteixen la complexitat real de com el nostre cos interactua amb què mengem. En aquest sentit, sovint tenim el costum de qualificar els aliments com a "bons" o "dolents". Segons un article publicat per l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica –i fet de la mà de la nutricionista Iciar Astiasaran– no existeixen aliments intrínsecament bons ni dolents, sinó que les qualitats nutritives d'aquest depenen de la composició, la matriu alimentària i el context en què es consumeixen. En aquest sentit, l'acadèmia descriu cinc mites que cal "desterrar".
1. "Els aliments light són millors"
El primer mite que la institució creu que cal desmentir és la tendència a creure que productes etiquetats com a light són realment saludables. En realitat, l'acadèmia explica que aquesta denominació "només significa que porta menys grasses o menys sucre que l'aliment original", de manera que no garanteix que sigui nutritivament superior. A més, confondre light amb "sa" pot provocar que es consumeixi en excés, amb el risc de guanyar pes si no s'ajusta a una dieta equilibrada.
2. "Els aliments industrials sempre són dolents"
Un altre error és creure que tots els aliments industrials, com ara la brioixeria o els snacks, no són sans. L'acadèmia puntualitza que no tots els processats són iguals, i que la indústria també produeix llegums, verdures en conserva, pasta integral o peix ultracongelat poden formar part d'una alimentació saludable: "Que un aliment hagi sortit de les mans de la indústria no vol dir que nutricionalment sigui poc valuós".
3. "Si engreixa, és dolent"
"Ningú engreixa tres talles per menjar una galeta un dia", assegura l'article. La realitat és que cap aliment per si sol fa engreixar; l'increment de pes depèn de la quantitat i la freqüència de consum, juntament amb l'estil de vida i l'activitat física que es faci. En aquest sentit, l'acadèmia recalca que "els aliments no engreixen per si sols", de manera que menjar una galeta de tant en tant no et farà augmentar tres talles la roba, sinó que és l'excés regular el que pot contribuir a un desequilibri energètic.
4. "Com més car, més bo"
D'altra banda, sovint associem el preu elevat amb una millor qualitat nutricional, però els experts asseguren que això no és cert. Així, expliquen que un aliment pot ser més car per raons de màrqueting, perquè conté ingredients menys comuns o senzillament perquè és més agradable al gust, però això no garanteix que sigui més saludable.
5. "Tot el que és bo engreixa"
Finalment, l'acadèmia recorda que un altre mite és pensar que els aliments més saborosos són els que més engreixen. "Les verdures no són insípides ni avorrides", asseveren en aquest sentit. "Existeixen infinites maneres de preparar-les aprofitant les seves textures, colors i diversitat de sabors", afegeixen, i apunten que, si es cuinen bé, es poden convertir en àpats deliciosos.