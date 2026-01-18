Canvia la piràmide de l'alimentació? Els nutricionistes alerten que la nova guia dels EUA «confon» la societat

Canvia la piràmide de l'alimentació? El Departament d'Agricultura dels Estats Units (USDA) ha posat a sobre la taula una nova piràmide –un pèl diferent de la que ens van ensenyar a l'escola– que ja està en boca de tothom. Aquesta prioritza el consum de la proteïna animal per sobre dels carbohidrats, d'aliments rics en greixos saturats i de làctics, entre d'altres. És aquesta guia, però, la que tot el món hauria de prendre com a referència? Els experts i científics ho posen en dubte.
El passat 7 de gener, el secretari de Salut i Serveis Humans, Robert F. Kennedy Jr., i la secretaria d'Agricultura, Brooke Rollins, van presentar una nova guia amb recomanacions alimentàries sota el lema "El menjar de veritat comença aquí"; Realfood.gov és la pàgina interactiva que l'USDA ha creat per donar-ne les directrius als americans.
Inés Navarro, coordinadora del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya (CoDiNuCat), adverteix en declaracions a Nació que aquesta nova piràmide s'està promocionant "sense tenir en compte les recomanacions d'altres organitzacions mundials alimentàries com l'OMS". Si bé l'experta admet que "hi ha canvis positius", apunta que n'hi ha d'altres que "es contradiuen amb l'evidència científica prèvia" i assegura que "s'ha de vigilar" perquè aquestes polítiques alimentàries "tenen un impacte a escala mundial que confonen la societat" i que "no reflecteixen" com hauríem d'alimentar-nos.
Navarro explica que, en el fons, el contingut de la nova piràmide "continua sent el mateix" que la de sempre, però que "està presentat de diferent manera". En aquest sentit, alguns dels aspectes que l'experta critica és la forma i l'ordre en què estan dibuixats els aliments: "Si veig un tros de mantega en gran i al centre, puc pensar que és bona, però realment és tot el contrari". També creu que la freqüència de consum "no queda clara". "Aquest missatge ha d'arribar a la ciutadania i, si el concepte no és prou clar, caldrà explicar-lo molt bé", assenyala.
Com és la piràmide nova?
Els inicis de la piràmide alimentària es remunten als inicis del segle XX, però no és fins a l'any 1992 que l'USDA la presenta oficialment. Amb el pas dels anys, aquesta imatge s'ha anat revisant i reinterpretant d'acord amb els criteris de cada país.
Trenta-quatre anys després, la nova imatge que el govern estatunidenc presenta mostra un primer canvi important respecte a l'antiga, ja que la punta del triangle, ara, està a la part de sota, donant més rellevància així als aliments que se situen a sobre que a sota. A més, només distingeix tres nivells: a l'esquerra hi ha la proteïna, els làctics i els greixos saludables; a la dreta, la fruita i la verdura; i, a sota, en petita proporció, els cereals.
Si entrem en detalls, sobre el primer bloc, l'USDA recomana consumir entre 1,2 i 1,6 de proteïna per quilogram de pes corporal per dia, combinant-la amb greixos saludables i làctics. "Estem posant fi a la guerra contra les proteïnes", exposa el govern de Trump en la seva guia. Sobre això, Navarro lamenta que es posi la carn vermella com a primer element, fent especial èmfasi en la proteïna animal. "L'evidència científica diu que l'hem de reduir i, en canvi, que hem de potenciar la vegetal", explica. Per contra, celebra que es comenci a tenir en compte els greixos saludables, però no creu que els làctics, per exemple, siguin tan imprescindibles com es planteja.
La nova piràmide és més complexa del que pensem
En segon lloc, sobre les hortalisses i la fruita, la nova guia suggereix menjar 3 racions al dia de verdura i 2 de fruita, prioritzant-ne la "frescor" i el "mínim processament", fet que Navarro considera positiu i "encertat". Finalment, sobre els cereals, l'USDA en redueix el consum i proposa entre 2 i 4 racions al dia. Tanmateix, la nutricionista recorda que no són, en cap cas, un aliment dolent, i explica que és per aquests aspectes que creu que la nova piràmide "és més complexa del que pensem".
Què s'ensenya a les escoles catalanes?
Des del CoDiNuCat expliquen que, actualment, a Catalunya se segueix la guia dels Petits canvis per menjar millor, elaborada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) amb el suport del Col·legi. La corporació treballa per proporcionar al sector educatiu i a la societat petites guies per gaudir d'una millor salut i explicar què és una alimentació saludable, sostenible i equilibrada. Entre d'altres, es parla dels aliments que cal potenciar i reduir, de com cuinar i comprar per evitar el malbaratament alimentari o dels aliments de consum ocasional i esporàdic.
La piràmide que s'ensenya a les escoles catalanes en aquests moments va ser reinterpretada per últim cop l'any 2021. En aquesta, se situa a sota del tot el pa, els cereals, l'arròs, la pasta, l'oli d'oliva, la fruita i la verdura, recomanant-ne el consum diari. A sobre, hi ha el formatge la llet i els iogurts, que també hauríem de menjar cada dia. Amb una freqüència setmanal, hi ha el peix, els ous i els llegums; i, ocasionalment, la mantega, alguns embotits, el dolç o els aliments processats i ultraprocessats.
Amb tot, Navarro celebra les petites millores a la nova piràmide americana, ja que "als Estats Units, per història, sempre han tingut un problema de salut pública". "Ja fa uns anys que el nou ministre de Salut sembla que aposta per un canvi en les polítiques alimentàries i que hi ha moviment per reduir o restringir alguns aliments", afegeix. La nutricionista, però, recorda que aquesta "parla d'una quantitat de grams per quilocaloria molt més alta del recomanable" i que els catalans hem de seguir la dieta mediterrània.