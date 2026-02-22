Els dos aliments que acceleren l'envelliment (i es consumeixen diàriament)

L’envelliment és un procés natural, però la velocitat amb què es manifesta no depèn només de la genètica o del pas del temps. Cada cop més especialistes insisteixen que el que es posa al plat té un impacte directe en com envelleix el nostre cos i especialment la pell. Segons la farmacèutica i dietista-nutricionista María José Cachafeiro, autora del llibre Rejuvenece comiendo, hi ha dos grans grups d’aliments que poden accelerar aquest procés gairebé sense que en siguem conscients.
La clau, explica l’experta en declaracions recollides per Infosalus, està en la inflamació crònica i en un fenomen conegut com a glicació. Aquest procés es produeix quan un excés de sucre a la sang s’uneix a proteïnes i greixos, alterant-ne l’estructura i el funcionament. El resultat és un dany progressiu en teixits com el col·lagen i l’elastina, responsables de l'elasticitat de la pell.
Els dos grans enemics
El primer grup que assenyala Cachafeiro són els aliments ultraprocessats. L’experta prefereix referir-s’hi com a "comestibles" i no com a aliments, ja que sovint contenen llargues llistes d’ingredients, additius, greixos de baixa qualitat i sucres afegits, però pocs nutrients. El consum habitual d’aquests productes s’ha relacionat amb més inflamació, pitjor salut metabòlica i un envelliment biològic més accelerat. Galetes industrials, plats preparats, snacks salats o cereals ensucrats són alguns exemples.
El segon gran factor és el sucre refinat i els productes d’alt índex glucèmic. Refrescos, brioixeria, dolços o fins i tot alguns pans molt processats provoquen pics ràpids de glucosa a la sang. Aquests pics afavoreixen la glicació i contribueixen a l’aparició d’arrugues prematures, pèrdua de lluminositat i flacciditat cutània.
"La pell és el mirall del que passa a l’interior", recorda l’especialista. De fet, abans que apareguin altres problemes de salut, sovint és l’aspecte cutani el que dona les primeres pistes d’un desequilibri sostingut en el temps.
Què fer per frenar l’envelliment?
Els experts coincideixen que no es tracta de buscar dietes miraculoses, sinó de recuperar hàbits alimentaris més naturals. Prioritzar verdures, fruites riques en antioxidants, llegums, cereals integrals i greixos saludables, com l’oli d’oliva verge extra o el peix blau, ajuda a reduir la inflamació i a protegir les cèl·lules del dany oxidatiu.
Adoptar un model proper a la dieta mediterrània, amb producte fresc i poc processat, no només beneficia la pell sinó també la salut cardiovascular i metabòlica. I, sobretot, recorden els especialistes, mai no és tard per canviar hàbits. Encara que l’envelliment sigui inevitable, la manera com ens alimentem pot marcar una diferència visible amb el pas dels anys.