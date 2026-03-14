Així has de netejar els utensilis de fusta perquè es mantinguin com nous

Malgrat l'aparició de materials moderns com la silicona o l'acer inoxidable, els utensilis de fusta continuen sent una de les eines més utilitzades a la cuina. Culleres, espàtules o taules de tall formen part del dia a dia de moltes llars i també de les cuines professionals. La seva popularitat no és casual: la fusta té una sèrie de característiques que la converteixen en un material pràctic, resistent i segur per manipular aliments.
Un dels principals avantatges és que no ratlla les superfícies de les paelles o cassoles, especialment les que tenen recobriments antiadherents. Això permet remenar o barrejar els aliments sense fer malbé els estris de cuina. A més, la fusta no transmet la calor amb facilitat, cosa que evita cremades i permet manipular els aliments amb més comoditat mentre es cuina.
També és un material no reactiu, és a dir, no altera el gust dels aliments ni reacciona amb ingredients àcids com el tomàquet, el vinagre o la llimona. Aquesta neutralitat fa que molts cuiners prefereixin utilitzar culleres de fusta quan preparen salses, guisats o receptes que necessiten una cocció llarga.
Un material més higiènic del que sembla
Durant molt temps s'ha pensat que la fusta podia acumular bacteris amb facilitat perquè és un material porós. No obstant això, diversos estudis sobre utensilis i taules de tall han demostrat que la fusta pot retenir els bacteris a l'interior de les fibres fins que aquests acaben morint, fet que redueix el risc de proliferació a la superfície. Tot i així, la higiene continua sent fonamental. Els experts recomanen rentar els utensilis de fusta després de cada ús per evitar l'acumulació de restes d'aliments o olors.
Com s'han de netejar?
La manera més adequada de netejar aquests estris és rentar-los a mà amb aigua tèbia i sabó suau, utilitzant una esponja o raspall per eliminar qualsevol resta de menjar. Després, és important esbandir-los bé i assecar-los amb un drap.
Un altre molt bon truc es posar-los en una olla amb aigua i bullir. L'alta temperatura mata les bacteris, però és important que els estris de fusta no estiguin hores i hores en remull perquè aleshores la fusta es pot inflar o fins i tot fer estelles. La clau és una estona breu amb l'aigua molt calenta.
Trucs per allargar la seva vida útil
Amb el pas del temps, la fusta pot perdre brillantor o absorbir olors. Per mantenir els utensilis en bon estat, alguns especialistes recomanen hidratar-los periòdicament amb oli mineral alimentari o oli vegetal, que ajuda a protegir la superfície i evita que s'assequi. També es poden netejar de manera més profunda amb sal gruixuda i suc de llimona, una combinació que ajuda a eliminar taques i olors persistents.
En canvi, si un utensili presenta esquerdes profundes o parts molt desgastades, el més recomanable és substituir-lo, ja que aquestes fissures poden acumular restes d'aliments i dificultar la neteja.
Una eina clàssica que continua vigent
La combinació de resistència, practicitat i seguretat fa que els estris de fusta continuïn sent una opció molt valorada a la cuina. Amb una neteja adequada i un manteniment senzill, poden durar molts anys i seguir sent un aliat imprescindible per preparar qualsevol recepta.