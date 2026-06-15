Cinc consells per evitar les infeccions a la piscina aquest estiu: «Són petits hàbits que marquen una gran diferència»

Amb l’arribada de la calor, les piscines es converteixen en un dels espais més freqüentats de l’estiu. Però el que per a molts és sinònim de diversió i refresc, també pot ser un focus de petites infeccions si no es prenen les precaucions adequades.
Otitis, conjuntivitis, infeccions cutànies o molèsties urinàries són alguns dels problemes més habituals associats a l’ús de piscines, especialment en èpoques de gran afluència. En aquest sentit, la Fundació Lluita contra les Infeccions explica en un vídeo al seu perfil d'Instagram cinc consells per evitar les infeccions més comunes aquest estiu en la piscina.
1. Dutxa abans i després de banyar-te
Un dels errors més comuns és entrar directament a la piscina sense passar per la dutxa. Rentar-se abans ajuda a reduir la càrrega de bacteris, suor i cremes corporals que poden alterar l’aigua. Després del bany, una dutxa també ajuda a eliminar restes de clor i microorganismes.
2. No banyar-te amb ferides obertes
L'infermer de la Fundació Lluita contra les Infeccions recorda al vídeo que les ferides obertes no poden entrar en contacte amb l'aigua de la piscina. "Alguns bacteris són molt afins a aquest tipus d'aigua", explica, i afegeix que en la mar sí que et pots banyar amb ferides.
3. Canvia't el banyador
"Recorda canviar-te el banyador com més aviat millor", aconsella l'expert. D'aquesta manera s'evita la proliferació de fongs a causa de la humitat que acumula el teixit dels banyadors durant l'estiu.
4. No caminar descalç per zones humides
Les voreres de les piscines, dutxes i vestidors són zones on els fongs poden proliferar fàcilment. Utilitzar xancletes redueix el risc d’infeccions a la pell i als peus, com el conegut “peu d’atleta”.
5. Compte amb beure aigua de la piscina
Quan de vegades traguem aigua de la piscina sense voler hem de tenir en compte que, tot i que li afegim clor, "sempre queden alguns virus que poden estar a l'aigua i provocar-te diarrea", adverteix l'especialista.