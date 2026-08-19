El truc dels esportistes d'elit per alleugerir el dolor muscular: «Només necessites 90 segons»

Després de fer esport és comú patir alguns dolors musculars o enrampades, les quals, a part de molestes, també poden ser doloroses. Davant d'aquesta situació, la cap del Servei de Nutrició de Policlínica Guipúscoa, Eider Sánchez, ha assenyalat que beure suc de cogombrets, una pràctica habitual entre alguns esportistes d'elit, pot ajudar a alleujar les enrampades musculars en menys de 90 segons.
Durant anys s'ha cregut que l'eficàcia del suc de cogombrets estava directament relacionada amb la seva aportació d'aigua i sodi. Ara bé, les investigacions més recents apunten a un mecanisme diferent. L'efecte es produeix gràcies a l'intens sabor del líquid i a l'àcid acètic present en el vinagre, que activen receptors situats en la gola i desencadenen una ràpida resposta neurològica.
Aquest senyal arriba al cervell a través del sistema nerviós i actua sobre les neurones motores hiperactives responsables de l'espasme muscular. Com a conseqüència, el múscul es relaxa i l'enrampada desapareix fins i tot abans que el líquid abast l'estómac, generalment en menys de 90 segons. En aquest context, l'especialista aclareix que el suc de cogombrets no ha d'utilitzar-se com a estratègia preventiva ni com a beguda d'hidratació abans de l'exercici.
La importància del moment
La seva funció és actuar quan l'enrampada ja ha aparegut. "Cal prendre-ho en el moment crític de l'enrampada o de l'espasme. No serveix per a una rehidratació prèvia ni per a un entrenament", ha assenyalat Sánchez, que remarca que és molt important prendre-ho en el moment oportú per garantir un bon efecte. Per aquest motiu, s'ha convertit en un recurs freqüent entre esportistes sotmesos a esforços d'alta intensitat, com a tenistes, futbolistes o ciclistes, disciplines en les quals la fatiga muscular pot afavorir l'aparició d'espasmes.