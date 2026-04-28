L’aliment de moda que fan servir els esportistes d’elit per millorar el rendiment i evitar rampes

No és ni un suplement car ni una beguda energètica de marca, el nou “secret” dels esportistes d’elit és molt més simple i sorprenent. Cada cop més corredors i professionals del món de l'esport estan incorporant el suc de cogombrets en vinagre a la seva rutina per prevenir rampes i millorar el rendiment.
Pot ser que, d'entrada, pugui sonar estrany, però aquest aliment ja fa temps que circula en entorns esportius, especialment entre runners i atletes d'elit. Ara, però, s’ha popularitzat fins al punt de convertir-se en una autèntica tendència.
La seva popularització no és casualitat ni "una moda passatgera", ja que les propietats i virtuts d'aquest "superaliment" estan constatades. El suc dels cogombrets és ric en sodi i altres electròlits, elements clau per al funcionament muscular, això beneficia als esportistes, ja que, quan es perd molta suor, el cos necessita reposar aquests minerals per evitar rampes i fatiga. A més, alguns estudis apunten que aquest líquid també pot actuar ràpidament sobre el sistema nerviós, ajudant a reduir les contraccions musculars involuntàries gairebé de manera immediata.
"Aturar les rampes"
Els beneficis, però, no es limiten només a l’efecte dels electròlits, ja que els experts suggereixen que el gust intens i àcid del suc podria activar receptors a la boca que envien senyals al cervell per “aturar” la rampa. Això explicaria per què alguns esportistes noten millores en pocs segons, fins i tot abans que el cos absorbeixi els nutrients.
Les propietats d'aquest aliment argumenten el fet que el seu consum s'estigui estenent cada cop més entre els esportistes. Molts atletes opten per petites dosis abans o durant l’exercici per mantenir el rendiment, tot i que, els especialistes recorden que no és una solució màgica i que s’ha d’integrar dins d’una alimentació equilibrada i una bona hidratació.