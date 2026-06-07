Cinc senyals que alerten de la diabetis, segons un doctor

La diabetis és una malaltia causada per la deficiència d'insulina o per la incapacitat d'utilitzar correctament la insulina en els teixits del cos. Aquesta es caracteritza per nivells elevats de glucosa en sang (hiperglucèmia) i és una malaltia crònica que requereix d'un bon control metabòlic per evitar o frenar possibles complicacions a llarg termini, que poden ser greus.
A Catalunya, el nombre estimat de persones amb diabetis supera els 630.000 casos. Segons l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) de l'any 2022, la diabetis afecta el 9% de la població de 15 i més anys, i el percentatge és superior a partir dels 65 anys.
El doctor Javier Acuña, metge especialista en cirurgia bariàtica, a través de la xarxa social Instagram, apunta cinc senyals que indiquen que les persones poden estar acumulant massa sucre al seu cos:
- Dormir malament: despertar-se durant nit pot significar una sobreestimulació del sistema nerviós a causa d'un excés de sucre.
- Tenir set constant i orinar amb molta freqüència: pot indicar que els ronyons estan intentant eliminar l'excés de sucre.
- Desig intens de dolços i carbohidrats: quan el sucre a la sang està massa alt, la insulina no funciona bé i és aleshores que el cos demana més combustible, especialment sucre.
- Picor inexplicable a tot el cos: ocorre perquè els nivells alts de sucre fan malbé els vasos sanguinis i afecten la pell.
- Dolor corporal: el sucre pot danyar els nervis i causar molèsties cròniques.
Què és la insulina?
La insulina és una hormona alliberada pel pàncrees, concretament a les cèl·lules beta dels illots de Langerhans, en resposta a la ingesta de carbohidrats o farines i s'encarrega de regular els nivells de sucre en sang. És vital per transportar, emmagatzemar i utilitzar el sucre com a font d'energia.
La insulina actua com una mena de clau per permetre que el sucre entri dins de les cèl·lules. Quan la glucosa entra a les cèl·lules, s'utilitza per produir energia, o bé, pot també emmagatzemar-se al fetge o als músculs (en forma de glucogen) per utilitzar-se quan es necessiti. Així, la insulina és necessària les 24 hores del dia, ja que té efectes importants sobre el metabolisme i altres funcions de l'organisme.
Igual que en el cas de qualsevol problema de salut crònic, el diagnòstic de la diabetis i la convivència amb la malaltia provoquen fortes reaccions emocionals, tant en la persona que la pateix com en l’entorn familiar. Conèixer aquestes reaccions i gestionar-les bé, de la mateixa manera que aprendre a conviure amb la diabetis, són elements clau per mantenir la salut i gaudir d'una bona qualitat de vida.