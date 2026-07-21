Aquest és l'ajuntament més antic de Catalunya: del segle XIII

Al bell mig de l'Eix Comercial de Lleida s'aixeca un dels edificis més singulars del patrimoni català: el Palau de la Paeria. Així és com s'anomena la seu de l'Ajuntament del municipi, que es considera el més antic de Catalunya. Construït a principis del segle XIII, l'edifici és una de les principals mostres d'arquitectura romànica civil del país i ha estat el centre del govern municipal durant més de sis segles.
El palau va ser edificat com a residència dels senyors de Sanaüja i, l'any 1383, els seus propietaris el van cedir a la ciutat perquè es convertís en la seu del govern municipal, funció que continua exercint avui dia. La història de l'edifici explica una de les singularitats de Lleida, que és que el seu alcalde rebi el nom de "paer en cap".
L'origen d'aquesta denominació es remunta al 1264, quan el rei Jaume I va concedir a la ciutat el privilegi de Paeria. El terme deriva del llatí paciarius, "home de pau", i substituïa la figura dels cònsols que fins aleshores governaven la ciutat, augmentant l'autonomia municipal de Lleida. A més de l'Ajuntament, els Costums de Lleida, compilats el 1228, són considerats el codi de lleis locals més antic de Catalunya i es van mantenir vigents fins a l'aplicació del Decret de Nova Planta el 1716.
Més de vuit segles d'història
El Palau de la Paeria presenta una doble façana que resumeix la seva evolució històrica. Per una banda, en té una que dona a la plaça de la Paeria i conserva l'estil romànic civil, mentre que la façana orientada al riu Segre és fruit d'una remodelació neomedieval i neoclàssica culminada el 1929. De fet, les excavacions arqueològiques realitzades durant les darreres dècades han descobert diferents estrats històrics sota l'edifici, testimoni de les diverses etapes que ha viscut la ciutat al llarg dels segles.
L'interior del palau conserva alguns dels elements patrimonials més importants de Lleida, com el retaule gòtic del segle XV que presideix la sala noble, antiga capella de la Paeria, on actualment se celebren matrimonis civils. Als soterranis es conserva la Morra, l'antiga cel·la destinada als condemnats a mort, i les parets encara mostren grafits dels segles XVI i XVII gravats pels presos, amb creus, claus i altres símbols religiosos que reflecteixen les seves últimes hores abans de l'execució. L'Arxiu Municipal també custodia documents de gran valor històric, com l'Armari dels Privilegis, el Llibre dels Usatges del segle XIV i, sobretot, la Carta de Poblament de Lleida de l'any 1150, considerada el document fundacional de la ciutat després de la conquesta cristiana.
Quan es pot visitar?
El Palau de la Paeria es pot visitar gratuïtament durant bona part de la setmana:
- De dilluns a dissabte: d'11.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores.
- Diumenges i festius: d'11.00 a 14.00 hores.