El poble més gran (en extensió) de Catalunya: 302,47 quilòmetres quadrats

Quan pensem en els municipis més grans de Catalunya, és habitual imaginar ciutats com Barcelona, Lleida o Tarragona. Però si el criteri és la superfície, el rècord se l'emporta una localitat del Pirineu. Es tracta de Tremp, capital del Pallars Jussà, que amb 302,47 quilòmetres quadrats és el municipi més extens del país.
Malgrat aquesta enorme superfície, Tremp té poc més de 6.000 habitants, una combinació que el converteix en un dels indrets més singulars de Catalunya. Entre muntanyes, rius i pobles disseminats pel terme municipal, ofereix una escapada ideal per a qui busca natura, patrimoni i tranquil·litat.
La llegenda sobre la verge de Tremp
El patrimoni històric també és un dels grans atractius del municipi. La Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors és un dels edificis més emblemàtics i té una llegenda molt curiosa relacionada amb la troballa de la verge. Segons la tradició, fa segles uns pastors van trobar una imatge de la Mare de Déu en una vall coberta de flors, als afores de l'actual nucli urbà. Sorpresos per la troballa, la van traslladar a l'església perquè fos venerada. Tanmateix, l'endemà la imatge havia desaparegut i havia tornat miraculosament al mateix indret on havia estat descoberta.
Els veïns van interpretar aquell fet com un senyal diví que indicava que aquell era el lloc escollit per la Verge. Ara, cada 8 de setembre, coincidint amb la festivitat de la Nativitat de la Mare de Déu, Tremp celebra la seva festa major en honor de la Mare de Déu de Valldeflors. Passejant pels voltants de la Basílica també es poden descobrir les antigues adoberies del barranc de la Font Vella o algunes de les torres medievals que protegien la ciutat.
El lloc ideal pels amants de la muntanya
Tremp també és una destinació ideal per descobrir a peu. La ciutat disposa de diversos itineraris circulars senyalitzats que permeten conèixer diferents espais del municipi a un ritme tranquil. L'itinerari Codony, de 4 quilòmetres, recorre les principals zones comercials, mentre que l'itinerari Turritela, de 2 quilòmetres, transcorre pels espais verds més destacats de la ciutat.
Per als qui vulguin una caminada una mica més llarga, l'itinerari Xisqueta ofereix un recorregut circular de 6 quilòmetres que permet descobrir la trama urbana de Tremp i els seus racons més representatius. Les tres rutes són una bona opció per conèixer la ciutat des d'una altra perspectiva i gaudir del seu patrimoni, els seus carrers i l'entorn natural que l'envolta.