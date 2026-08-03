L'error comú amb el rentaplats que fa que els gots surtin tèrbols: «Fa aparèixer calç»

Notes que el rentaplats no neteja bé la vaixella, no escalfa prou l'aigua, els plats fan mala olor o surten secs? Tot i que aquest aparell s'ha convertit en un imprescindible a moltes llars per les seves nombroses virtuts, amb el pas dels anys poden aparèixer problemes relacionats amb la configuració, el funcionament d'alguns components, el detergent que utilitzem o altres factors que fan que el rentaplats no acabi de complir bé la seva funció principal: netejar la vaixella.
Si això passa, no ens hem d'alarmar: el problema pot tenir diverses causes. De fet, moltes de les incidències més habituals relacionades amb el rendiment del rentaplats són força senzilles, com ara problemes amb el subministrament d'aigua o, simplement, haver oblidat posar-hi abrillantador.
En aquest sentit, un dels problemes més freqüents és que els gots surtin tèrbols. Segons la reconeguda marca Finish, això es pot deure a dos motius. D'una banda, pot ser perquè la llar estigui situada en una zona d'aigua dura, fet que té un efecte directe en el funcionament del rentaplats. En aquest cas, els experts recorden que cal fer una neteja adequada i regular de l'aparell. Segons apunten, convé utilitzar un producte específic per eliminar la calç i les males olors de l'interior.
Un altre error habitual és seleccionar una temperatura massa alta. "Els rentaplats funcionen a una temperatura fixa per assegurar-se que siguin tan eficients com sigui possible", asseguren. En concret, aquesta ha de ser "prou alta" perquè els detergents es dissolguin correctament i en el "moment adequat" del cicle. Si, en canvi, se selecciona una temperatura superior, s'afavorirà l'acumulació de calç a l'interior del rentaplats, fet que pot provocar problemes en el futur. Per això, des de Finish suggereixen revisar la configuració i assegurar-se d'escollir el cicle més adequat per a cada aparell.
A més, la marca apunta que també hi influeix fer servir vaixella de bona qualitat, així com detergents bons. En aquesta línia, també aconsella utilitzar abrillantador per evitar que l'aigua formi "gotetes" i deixi marques minerals.
Hi ha restes de menjar als plats?
La reconeguda marca també dona consells per resoldre un altre problema habitual: que els plats surtin del rentaplats amb restes de menjar. En aquest cas, insisteixen en la importància de fer un bon manteniment de l'aparell i netejar-lo un cop al mes amb un producte específic. També cal revisar el filtre amb regularitat, ja que és fàcil que s'obstrueixi. Mantenir-lo net i en bon estat és clau perquè la vaixella surti ben neta.