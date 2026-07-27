El lloc on instal·les l'aire condicionat pot disparar la factura: l'error que molts cometen sense saber-ho

Amb l'arribada de les altes temperatures, l'aire condicionat es converteix en un dels grans aliats per combatre la calor. Tot i això, una mala instal·lació pot fer que l'aparell consumeixi més electricitat, refredi menys i fins i tot escurci la seva vida útil. Així ho adverteix el tècnic en climatització Pablo Espiñeira, que assenyala un dels errors més habituals: instal·lar la unitat exterior a la part baixa d'un celobert.
Segons l'expert, aquest és un dels pitjors llocs possibles perquè l'equip acaba treballant amb l'aire calent que ell mateix expulsa: "Si instal·les l'aire condicionat a la part baixa d'un celobert, perdrà tot el rendiment", assegura. La unitat exterior necessita captar aire de l'ambient per refredar el gas refrigerant i expulsar l'aire calent generat durant el funcionament.
Per tant, quan es col·loca en un pati de llums estret i poc ventilat, aquest aire calent queda atrapat i la màquina el torna a aspirar. Això obliga el compressor a treballar molt més del necessari per aconseguir la mateixa temperatura a l'interior de l'habitatge, fet que es tradueix en més consum elèctric, un rendiment inferior i un desgast prematur dels components.
La factura també ho nota
Aquest sobreesforç no només afecta el funcionament de l'aparell, sinó també la butxaca. En haver de treballar durant més temps i amb més intensitat, el consum energètic augmenta i la factura de la llum es pot encarir notablement. A més, si la unitat funciona de manera continuada en un entorn amb temperatures molt elevades, és més probable que s'activin els sistemes de protecció per evitar un sobreescalfament o, fins i tot, que es redueixi la vida útil de l'equip.
Com es pot evitar?
L'opció més recomanable és instal·lar la unitat exterior en un espai ben ventilat, on pugui expulsar l'aire calent sense tornar-lo a captar. Si ja està ubicada a la part baixa d'un celobert i no es pot traslladar, els professionals aconsellen valorar la instal·lació de deflectors d'aire, que redirigeixen el flux calent cap a zones superiors i milloren la ventilació. Els experts també recomanen que, abans d'instal·lar un aire condicionat, es faci un estudi de l'emplaçament de la unitat exterior, ja que una bona ubicació no només millora l'eficiència energètica, sinó que també ajuda a allargar la vida útil de l'aparell i a reduir el cost de la factura elèctrica.